Fenerbahçe Marius Tresor Doh’u transfer etti! Altyapı yatırımı için...

Son dönemde altyapıya yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Fenerbahçe, Fildişi Sahili ekibi LYS Sassandra FC'den Marius Tresor Doh ile anlaşmaya vardı.

MARİUS TRESOR DOH İLE ANLAŞMAYA VARILDI

Ajansspor'un elde ettiği bilgilere göre; sarı-lacivertli takımın, 2003 doğumlu oyuncuyla sözleşme imzaladığı belirtildi.

SÖZLEŞME 2025 YILINA KADAR

Kanarya'nın, Fildişi Sahili orta saha oyuncusuyla 2025 (2,5 yıl) yılına kadar sözleşme imzalandığı ifade edildi.

KARAGÜMRÜK MAÇINI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Öte yandan Doh, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe U19 takımının Karagümrük ile oynadığı karşılaşmayı tribünden takip etmişti.

Bilindiği üzere Fenerbahçe, daha önce 2005 doğumlu orta saha oyuncusu Cherno Alagie Jobe, forvet Cherno Saho ve altyapıda forma giyen Güney Koreli Jin-Ho Jo'yu kadrosuna katmıştı.