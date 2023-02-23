Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe Marius Tresor Doh’u transfer etti! Altyapı yatırımı için...
Giriş Tarihi: 23.2.2023 16:26

Fenerbahçe Marius Tresor Doh’u transfer etti! Altyapı yatırımı için...

Fenerbahçe Marius Tresor Doh’u transfer etti! Altyapı yatırımı için...

Altyapıya yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Fenerbahçe, Fildişi Sahili ekibi LYS Sassandra FC’den Marius Tresor Doh’u kadrosuna kattı. İşte detaylar...

Son dönemde altyapıya yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Fenerbahçe, Fildişi Sahili ekibi LYS Sassandra FC'den Marius Tresor Doh ile anlaşmaya vardı.

MARİUS TRESOR DOH İLE ANLAŞMAYA VARILDI
Ajansspor'un elde ettiği bilgilere göre; sarı-lacivertli takımın, 2003 doğumlu oyuncuyla sözleşme imzaladığı belirtildi.

SÖZLEŞME 2025 YILINA KADAR
Kanarya'nın, Fildişi Sahili orta saha oyuncusuyla 2025 (2,5 yıl) yılına kadar sözleşme imzalandığı ifade edildi.

KARAGÜMRÜK MAÇINI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ
Öte yandan Doh, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe U19 takımının Karagümrük ile oynadığı karşılaşmayı tribünden takip etmişti.

Bilindiği üzere Fenerbahçe, daha önce 2005 doğumlu orta saha oyuncusu Cherno Alagie Jobe, forvet Cherno Saho ve altyapıda forma giyen Güney Koreli Jin-Ho Jo'yu kadrosuna katmıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

11. katta esrarengiz 16 gün! Neden yardım istemedikleri merak konusu oldu: Anne-oğul böyle kurtarıldı
Türkiye'nin konuştuğu züccaciye mağazasından yeni görüntü! İşte deprem anı...
Adıyaman'da yıkılan apartman ile ilgili şok gerçek! Müteahhidin ifadesi ve bilirkişi raporu kan dondurdu
Son dakika: Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliği! İmzalar atıldı
İbrahim, kardeşlerini kurtarıp kahramanca hayata veda etti... "Cennette görüşelim olur mu?"
Tanrım ne saflık
Kalyon Holding 10 günde konteyner kent kurdu... Cemal Kalyoncu: Zor günleri beraberlikle aşacağız
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Karanlık yetmemiş
AK Parti'nin seçim beyannamesinde deprem revizyonu
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe Marius Tresor Doh’u transfer etti! Altyapı yatırımı için...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA