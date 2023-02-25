Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Borussia Dortmund 3 puanı tek golle aldı
Giriş Tarihi: 25.2.2023 22:03

Borussia Dortmund 3 puanı tek golle aldı

AA
Borussia Dortmund 3 puanı tek golle aldı

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, deplasmanda Hoffenheim'ı 1-0 yendi.

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 22. haftasında PreZero Arena'da Hoffenheim'a konuk oldu. Sarı-siyahlılara galibiyeti getiren golü, 43. dakikada Julian Brandt kaydetti.

Galibiyet serisini 7 karşılaşmaya çıkaran Borussia Dortmund, puanını 46'ya yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Son 12 maçta galip gelemeyen Hoffenheim ise 19 puanda kaldı ve 16. sıraya geriledi.

LEİPZİG, EİNTRACHT FRANKFURT'U İLK YARIDA BULDUĞU GOLLERLE YENDİ

Leipzig, sahasında Eintracht Frankfurt'u 2-1 mağlup etti. Leipzig'in gollerini 6. dakikada Timo Werner ve 40. dakikada Emil Forsberg kaydetti. Eintracht Frankfurt'un tek golünü, 61. dakikada Djibril Sow attı.

Puanını 42'ye çıkaran Leipzig, maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi. Eintracht Frankfurt ise 38 puanla 6. sırada kaldı.

Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Wolfsburg deplasmanda Köln'ü 2-0, Werder Bremen sahasında Bochum'u 3-0, Hertha Berlin de sahasında Augsburg'u 2-0 mağlup etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP yandaşı Halk TV'de skandal yayın! Depremzede çocuğa travma yaşattılar
SON DAKİKA: AFAD'dan Niğde depremi için peş peşe açıklama! Kahramanmaraş ve Hatay depremi mi tetikledi?
SON DAKİKA | Rende Sitesi sahibinin kolonları kestirme nedeni ortaya çıktı! 105 kişiye mezar olmuştu
Üst üste konuldu: Havadan böyle görüntülendi! Sahibi çıkmayan araçlara ne olacak?
Beykoz'da kentsel dönüşüme karşı çıkan muhalefete mahalleli ateş püskürdü: Siyaset için bizi öldürmek mi istiyorsunuz!
99 depremi bakanı İYİ Partili Koray Aydın’a tepkiler çığ gibi! Polislere çizme giydirmiş
Vay canına yüzde 98
SON DAKİKA! PKK'lı kadın terörist Konya'da yakalandı! Taksim saldırısı gibi eylem yapmayı planlamışlar
SON DAKİKA | Rende Sitesi sahibi Arif Sami Rende tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı
Bakan Kurum: Prefabrik ve tuğla evlerimiz hazır
ARKADAŞINA GÖNDER
Borussia Dortmund 3 puanı tek golle aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA