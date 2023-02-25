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Giriş Tarihi: 25.2.2023 13:18

Josko Gvardiol’dan depremzedelere destek

İHA
Josko Gvardiol’dan depremzedelere destek

Hırvat futbolcu Josko Gvardiol, imzalı RB Leipzig formasını geliri depremzedeler için kullanılmak üzere Türkiye Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran’a teslim etti.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve birçok şehirde yıkıcı hasarlara sebebiyet veren depremlerden etkilenen vatandaşlar için yardım çalışmaları devam ediyor.

Hırvat futbolcu Josko Gvardiol, RB Leipzig takımında giydiği imzalı formasını depremzedelere yardım için Türkiye Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran'a teslim etti.

Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran'ın, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Hırvatistan Milli Takımı ve RB Leipzig'in yıldız oyuncusu Josko Gvardiol. Dayanışma mesajıyla birlikte, başarılı performanslara imza attığı 32 numaralı formasını, geliri depremzedelere bağışlanmak üzere Büyükelçiliğimize gönderdi" ifadelerini kullandı.

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Josko Gvardiol’dan depremzedelere destek
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