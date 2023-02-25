Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Atiba Hutchinson’a Atletico Ottawa’dan sürpriz teklif

"MAAŞI BÜTÇEMİZE DENK"

Atiba'nın sözleşmesinin sona ereceğine dikkat çeken Lopez, "Haziran ayının sonunda Atiba'nın Beşiktaş ile olan sözleşmesi sona eriyor. Bu da bize onu buraya getirmek için 3 aylık bir zaman dilimi sunacak. Ancak işimiz neredeyse imkansıza yakın. Orada yıllık 750 bin euro kazanıyor ve bu neredeyse bizim oyuncu maaş sınırımıza denk bir bütçe. Buradaki tek şansımız onu evine geri getirebilecek olmamız. Atiba'yı buraya getirebilir miyiz bilmiyorum ama eğer gelirse bu finansal sebeplerden olmayacak" sözlerini sarf etti.