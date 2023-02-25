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Giriş Tarihi: 25.2.2023 14:46

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Atiba Hutchinson'a Atletico Ottawa'dan sürpriz teklif

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Atiba Hutchinson’a Atletico Ottawa’dan sürpriz teklif

Beşiktaş'ta yıllardır forma giyen Atiba Hutchinson'a, ülkesi Kanada'dan ilginç bir transfer girişimi ortaya çıktı. Atletico Ottawa'nın CEO'su Fernando Lopez, Atiba Hutchinson'ı etiketleyip, "Bay Atiba Hutchinson, ülkenin başkentinde yükselen haykırışlara kulak verip, Atletico Ottawa için oynamak ister misiniz? Eğer bu tweet 150 beğeni alırsa size teklifimizi göndereceğiz" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson için ülkesinde transfer girişimi başladı. Kanada Premier Lig ekiplerinden Atletico Ottawa'nın CEO'su Fernando Lopez, geçtiğimiz günlerde paylaştığı bir tweette Atiba Hutchinson'ı etiketleyip, "Bay Atiba Hutchinson, ülkenin başkentinde yükselen haykırışlara kulak verip, Atletico Ottawa için oynamak ister misiniz? Eğer bu tweet 150 beğeni alırsa size teklifimizi göndereceğiz" ifadelerini kullandı.

"ATIBA İÇİN ÇILDIRIYORLAR"
Paylaşımın yaklaşık 650 beğeni alması ile birlikte başka şansı olmadığını söyleyen Lopez, "Atiba'ya bir teklifte bulunacağım" diyerek transfere yeşil ışık yaktı.

Teknik ekibin bir 6 numara transferi istediğini söyleyen Lopez, "Her şey teknik direktörümüz Carlos Gonzalez'in 6 numara transferi için bana baskı yapması ile başladı. Orada oynayan Abdoul Sissoko'yu kaybettik ve yerine birini almamız gerekiyor. Gonzalez de Atiba'nın sözleşmesinin uzatılmayacağını gördüğünde bana şansımızı denememiz gerektiğini söyledi. Twitter'da paylaşım yaptıktan sonra mesaj kutuma bir anda 50'den fazla mesaj geldi ve taraftarlarımız Atiba'nın transferi için çıldırıyordu. Normalde işime daha profesyonel yaklaşırım ancak bazen yaratıcı olmakta fayda var" dedi.

"MAAŞI BÜTÇEMİZE DENK"
Atiba'nın sözleşmesinin sona ereceğine dikkat çeken Lopez, "Haziran ayının sonunda Atiba'nın Beşiktaş ile olan sözleşmesi sona eriyor. Bu da bize onu buraya getirmek için 3 aylık bir zaman dilimi sunacak. Ancak işimiz neredeyse imkansıza yakın. Orada yıllık 750 bin euro kazanıyor ve bu neredeyse bizim oyuncu maaş sınırımıza denk bir bütçe. Buradaki tek şansımız onu evine geri getirebilecek olmamız. Atiba'yı buraya getirebilir miyiz bilmiyorum ama eğer gelirse bu finansal sebeplerden olmayacak" sözlerini sarf etti.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Atiba Hutchinson'a Atletico Ottawa'dan sürpriz teklif
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