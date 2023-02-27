Galatasaray’da Renato Sanches defteri kapandı! Okan Buruk...

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine birçok isim geliyor. Bu oyunculardan biri de Paris Saint-Germain forması giyen Portekizli orta saha oyuncusu Renato Sanches'ti...

Renato Sanches'in adının Galatasaray'la anılmasının sırrı ortaya çıktı.

Bu sezon 4 büyük sakatlık geçiren ve sahalara dönüş zamanı bilinmeyen Sanches, PSG'li yöneticiler tarafından Galatasaray'a önerildi.

Ancak sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk tarafından kabul edilmedi.

Bu sezon Paris Saint-Germain formasıyla toplamda 18 karşılaşmada görev alan Sanches, 2 gole imzasını attı.