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Giriş Tarihi: 27.2.2023 10:51

Galatasaray'da Renato Sanches defteri kapandı! Okan Buruk...

Galatasaray’da Renato Sanches defteri kapandı! Okan Buruk...

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray, gündemine Paris Saint-Germain forması giyen Renato Sanches'i almıştı. Teknik direktör Okan Buruk'un Portekizli yıldızı veto ettiği ortaya çıktı. İşte sebebi...

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine birçok isim geliyor. Bu oyunculardan biri de Paris Saint-Germain forması giyen Portekizli orta saha oyuncusu Renato Sanches'ti...

Renato Sanches'in adının Galatasaray'la anılmasının sırrı ortaya çıktı.

Bu sezon 4 büyük sakatlık geçiren ve sahalara dönüş zamanı bilinmeyen Sanches, PSG'li yöneticiler tarafından Galatasaray'a önerildi.

Ancak sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk tarafından kabul edilmedi.

Bu sezon Paris Saint-Germain formasıyla toplamda 18 karşılaşmada görev alan Sanches, 2 gole imzasını attı.

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Galatasaray'da Renato Sanches defteri kapandı! Okan Buruk...
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