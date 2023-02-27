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Giriş Tarihi: 27.2.2023 20:39

Sivasspor'da sakatlığı bulunan 3 futbolcunun sağlık durumu hakkında açıklama

AA
Sivasspor’da sakatlığı bulunan 3 futbolcunun sağlık durumu hakkında açıklama

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, sakatlığı bulunan futbolcuları Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa ve Mustapha Yatabare'nin durumu hakkında bilgilendirme yaptı.

Kulüp doktoru Baran Güler, kırmızı-beyazlıların internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Sakatlığı bulunan futbolcularımızdan Robin Yalçın'ın sağ dizinde kıkırdak lezyonu, Caner Osmanpaşa ve Mustapha Yatabare'nin ise sol diz iç yan bağ rüptürü mevcuttur. Üç sporcumuzun da tedavisi devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Güler, sakatlıkları geçen Clinton N'Jie, Samba Camara, Fredrik Ulvestad, Jordy Caicedo, Murat Paluli, Leke James ve Aaron Appindangoye'nin ise tedavilerinin tamamlanarak takımla çalışmalara başladığını belirtti.

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Sivasspor'da sakatlığı bulunan 3 futbolcunun sağlık durumu hakkında açıklama
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