Son dakika haberleri: Erling Haaland’ın yeni maaşı dudak uçuklattı! Sponsorluktan da servet kazanacak...

Dünya futbolunun en üst seviyedeki yıldızlarından biri olan Erling Haaland her hareketiyle konuşulmaya devam ediyor. Sezon başında Borussia Dortmund'dan 60 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli ödenerek Manchester City kadrosuna katılan ve saha içi performansıyla dikkatleri üzerine çeken Norveçli yıldız bu sezon 33 maçta 33 kez rakip fileleri sarsıp 4 de asist yaptı.

DÜNYANIN EN ÇOK KAZANANLARINDAN

Henüz 22 yaşında olmasına rağmen dünya futbolunu derinden sarsan Erling Haaland'ın kazandığı maaş da ortaya çıkmıştı. Norveçli yıldızın ligdeki diğer yüksek kazanan yıldızlarla hemen hemen aynı maaşı aldığı öğrenilirken bonuslarla yıllık kazancının inanılmaz seviyelere dayandığı öğrenildi.

Maaşının yanı sıra kontratında Premier Lig'de ve Avrupa'da attığı gollere bonus, maçı başı bonusu gibi ekstra maddeler bulunan Haaland'ın haftalık kazancının 1 milyon Euro'yu bulduğu ifade ediliyor. 22 yaşındaki golcünün yıllık kazancının ise en az 51 milyon Euro seviyelerinde olacağı öğrenildi. Bu da Norveçli yıldızı dünyanın en çok kazanan sporcularından biri yapıyor.

KESENİN AĞZI AÇILDI

İngiltere'de rekorları kırmaya başlayan ve otoritelerce piyasa değeri açısından 1 milyar Euro gibi astronomik rakamlara ulaşan 22 yaşındaki futbolcu yeni imzasıyla da çok konuşulacak! 31 Aralık tarihinde spor giyim markasıyla kontratı biten, bu anlaşmanın ardından hemen yeni sözleşme imzalamayan ancak eski kramponlarıyla sahaya çıkan başarılı golcü kararını verdi. Haaland'la anlaşma yapmak için adeta yarışa giren spor giyim markaları kesenin ağzını iyice açtı.

MBAPPE'YLE AYNI YERDE

Ada basınından The Athletic'in haberine göre; yıldız futbolcu senelik 24 milyon Dolar karşılığında eski sponsoruyla yeniden anlaşma sağladı. Yıldız isimlerinden biri olan Haaland'ı kaybetmemek için büyük miktarı ödemeyi kabul eden Amerikan spor markası, Norveçli yıldızın rekabet içinde olduğu PSG'li Kylian Mbappe'nin de sponsoru olarak dikkat çekiyor.