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Giriş Tarihi: 1.3.2023 10:09 Son Güncelleme: 1.3.2023 10:27

Cremonese - Roma maçında olay! Jose Mourinho çıldırdı, hakem odasını bastı!

Cremonese - Roma maçında olay! Jose Mourinho çıldırdı, hakem odasını bastı!

Serie A'da Roma, Cremonese'ye 2-1 yenildi. Başkent ekibinde Jose Mourinho kırmızı kart görüp maç sonu hakem odasını bastı.

Serie A'nın 24. haftasında Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Roma, ligde kalma mücadelesi veren Cremonese'ye konuk oldu.

Başkent ekibi mücadeleden 2-1'lik yenilgi ile ayrıldı. Cremonese'nin gollerini 17'de Tsadjout ve 83'te Ciofani kaydetti. Roma'nın golünü ise 71'de Spinazzola attı.

Roma, Serie A'daki 6. yenilgisini yaşadı ve 44 puanda kaldı.

Yıllar sonra Serie A'ya yükselen Cremonese, 1993'ten beri ilk zaferini aldı ve puanını 12 yaptı.

MOURİNHO HAKEM ODASI BASTI
Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho maçın 46. dakikasında direkt kırmızı kart gördü. Maç sırasında hakem kararlarına sert tepki gösteren Portekizli çalıştırıcı maçın ardından hakem odasını bastı. Tecrübeli teknik direktör maç sonu, "Maçtan sonra hakemin soyunma odasına gidip 'Neler olduğunu anlat!' dedim ama hafıza sorunları varmış, unutmuş." açıklamasını yaptı.

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Cremonese - Roma maçında olay! Jose Mourinho çıldırdı, hakem odasını bastı!
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