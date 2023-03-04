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Giriş Tarihi: 4.3.2023 16:02 Son Güncelleme: 4.3.2023 17:59

Galatasaray hazırlık maçında İstanbulspor'u konuk ediyor!

DHA
Galatasaray hazırlık maçında İstanbulspor’u konuk ediyor!

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremin yaralarını sarmak isteyen Galatasaray, Süper Lig'de bay geçtiği haftada İstanbulspor ile hazırlık maçı düzenliyor.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremin yaralarını sarmak isteyen Galatasaray, Süper Lig'de bay geçtiği haftada İstanbulspor ile hazırlık maçı düzenliyor.

KARŞILAŞMADA İLK 11'LER BELLİ OLDU

GALATASARAY: Okan, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Boey, Oliveira, Berkan, Yunus, Mata, Rashica, Gomis

İSTANBULSPOR:

Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz hafta Alanyaspor ile gelirleri depremzedelere bağışlanmak üzere bir hazırlık maçı oynamıştı. Galatasaray, yeni transfer Nicolo Zaniolo'nun da golüyle mücadeleden 4-2 galip ayrılmıştı.

Süper Lig'in yeniden başladığı haftada Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacaktı. Ancak Gaziantep ligden çekildi ve sarı kırmızılılar ligin 24. haftasını bay geçecek.

Galatasaray bay geçilen haftada İstanbulspor ile hazırlık maçı yapacağını ve bilet gelirlerinin depremzedelere aktaracağını duyurdu.

ICARDİ VE TORREİRA KADRODA YOK
Galatasaray'da dinlendirilen Mauro Icardi ve hastalığı bulunan Lucas Torreira, İstanbulspor maçı kadrosunda yer almadı.

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Galatasaray hazırlık maçında İstanbulspor'u konuk ediyor!
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