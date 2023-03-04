Sean Dyche resmen açıkladı! Alex Iwobi Fenerbahçe’ye mi geliyor?

İngiliz basınında çıkan Fenerbahçe'nin Everton forması giyen Alex Iwobi'yi kiralayacağı yönündeki haberlere Sean Dyche basın toplantısında yaptığı yorumlarla açıklığa kavuşturdu.

SEAN DYCHE'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Premier Lig'de Nottingham Forest ile karşılaşacak Everton'da teknik direktör Sean Dyche basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sean Dyche, Alex Iwobi'nin Fenerbahçe iddialarını yalanladı.

''ALEX IWOBI TRANSFERİNE İHTİMAL VERMİYORUM''

Nijeryalı yıldızın Everton'da mutsuz olduğu ve Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilmişti.

Iwobi'nin mutsuz olduğu iddiasıyla ilgili görüş belirten Dyche: "Bugün onu gördüm ve şu anda oldukça mutlu görünüyor. Bu yüzden sadece gözlerimin gördüğüne ve hislerimin bana söylediğine inanabilirim" açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe'ye gitme ihtimalini yorumlayan Sean Dyche: "İhtimal dahilinde olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

ALEX IWOBI'NIN EVERTON KARNESİ

2019 yılında Arsenal'dan Everton'a transfer olan Alex Iwobi'nin sözleşmesi 2024 Haziranı'nda sona erecek. Bu sezon takımıyla 28 resmi maça çıkan Iwobi 1 gol atarken, 8 kez de asist yaptı. (TR Haber)