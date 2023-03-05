Son dakika: Gergin ve olaylı Bursaspor - Amedspor maçında kazanan Bursa!

"NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE" SLOGANLARI ATILDI

Dün gece sosyal medyada yer alan videolarda ise bir grup Bursaspor taraftarının, Amedspor kafilesinin konakladığı otelin önünde "Ne mutlu Türk'üm diyene" sloganları attığı ve Mehter Marşı çaldığı görülmüştü. Öte yandan havai fişek patlatan grup, Amedsporlulara yönelik küfürlü tezahüratlarda bulunmuştu.

BAKAN SOYLU: BURSASPOR MAÇINDAKİ KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta oynanan Bursaspor-Amedspor maçında yaşanan olaylara ilişkin, "Futbol seyrinin dışındaki görseller kabul edilemez ve spor ile bağdaştırılamaz. Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri ile ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır" dedi.