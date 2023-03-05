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Giriş Tarihi: 5.3.2023 14:00 Son Güncelleme: 5.3.2023 16:54

Son dakika: Gergin ve olaylı Bursaspor - Amedspor maçında kazanan Bursa!

İHA
Son dakika: Gergin ve olaylı Bursaspor - Amedspor maçında kazanan Bursa!

Son dakika haberleri: Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta Bursaspor, sahasında Amedspor'u 2-1 mağlup etti. Olaylı ve gergin geçen maçta Bursaspor'un gollerini Çağatay Yılmaz ve Enver Cenk Şahin atarken, Amedspor'un tek golünü ise Gürkan Öztürk kaydetti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 25. haftasında saat 14.00'te oynanacak olan Bursaspor-Amedspor maçı öncesi polis ekipleri aldığı geniş güvenlik önlemleri sayesinde çıkan olaylara izin vermedi. Polis ekipleri Amedsporlu futbolcuların kaldığı otelin bulunduğu caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı.

Dün gece saatlerinde Bursasporlu taraftarlar Amedsporlu futbolcuların kaldığı otele yürümek istedi, ancak polis ekiplerinin aldığı önlemler sayesinde olaylar büyümedi.

Amedsporlu futbolcular saat 12.20 sıralarında kaldığı otelden çıkarak geniş güvenlik önlemleriyle birlikte Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'na gitti.

Bursaspor - Amedspor maçı öncesi futbolcular arasında arbede çıktı | Video

BURSASPOR KAZANMASINI BİLDİ

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta Bursaspor, sahasında Amedspor'u 2-1 mağlup etti. Olaylı ve gergin geçen maçta Bursaspor'un gollerini Çağatay Yılmaz ve Enver Cenk Şahin atarken, Amedspor'un tek golünü ise Gürkan Öztürk kaydetti.

MAÇ ÖNCESİNDE FUTBOLCULAR BİRBİRİNE GİRDİ

Amedsporlu futbolcular, zemini incelemek için sahaya çıktığında, tribünlerdeki Bursaspor taraftarlarının protestosuyla karşılandı. Amedsporlu bazı futbolcuların da taraftarlara karşılık vermesiyle tansiyon yükseldi. Bunun üzerine Bursasporlu futbolcular da sahaya çıktı.

İki takım futbolcuları arasında yaşanan arbedeye çevik kuvvet polisleri müdahale etti. Polisin müdahalesiyle saha içerisindeki arbede sonlandırılırken, her iki takımın oyuncuları soyunma odasına geri döndü. Amedsporlu futbolcuların soyunma odasına girişi sırasında tribünlerden pet şişe atıldı.

Bursaspor - Amedspor maçı öncesi futbolcular arasında arbede çıktı. Arbede polisin müdahalesiyle son buldu.

"NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE" SLOGANLARI ATILDI

Dün gece sosyal medyada yer alan videolarda ise bir grup Bursaspor taraftarının, Amedspor kafilesinin konakladığı otelin önünde "Ne mutlu Türk'üm diyene" sloganları attığı ve Mehter Marşı çaldığı görülmüştü. Öte yandan havai fişek patlatan grup, Amedsporlulara yönelik küfürlü tezahüratlarda bulunmuştu.

BAKAN SOYLU: BURSASPOR MAÇINDAKİ KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta oynanan Bursaspor-Amedspor maçında yaşanan olaylara ilişkin, "Futbol seyrinin dışındaki görseller kabul edilemez ve spor ile bağdaştırılamaz. Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri ile ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır" dedi.

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Son dakika: Gergin ve olaylı Bursaspor - Amedspor maçında kazanan Bursa!
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