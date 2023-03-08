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Giriş Tarihi: 8.3.2023 17:09

Manisa FK, Bodrumspor'u son dakikalarda devirdi!

DHA
Manisa FK, Bodrumspor’u son dakikalarda devirdi!

TFF 1. Lig'de bugün Manisa FK ile Bodrumspor karşı karşıya geldi. Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta Altay'ı evinde 2-0 yenerek çıkışa geçen zirve adaylarından Bodrumspor, deplasmanda Play-Off potasını hedefleyen Manisa Futbol Kulübü'ne uzatma dakikalarında yediği gollerle 2-1 yenilerek Süper Lig'e yükselme yarışında yara aldı.

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Manisa FK bugün evinde ligin formda takımı Bodrumspor'u konuk etti. Bodrumspor, 23'üncü dakikada Cenk'in attığı golle öne geçti.

Ev sahibi Manisa FK 90+3'üncü dakikada Domgjoni ile önce beraberliği yakaladı, ardından 90+6'da Anıl siyah-beyazlılara zaferi getiren golü kaydetti. Bu sonuçla Bodrumspor 41 puanda kalarak zirve yarışında kritik 3 puan bıraktı. Manisa FK ise 36 puana yükselerek ilk 7 yarışında umutlandı.

GOLLER: Dk. 23 Cenk (Bodrumspor), 90+3 Domgjoni, 90+6 Anıl (Manisa FK)

İLK YARIDAN DAKİKALAR

10'uncu dakikada Bodrumspor atağında Cenk sol kanattan ortaladı, topa altıpas içersinde iyi yükselen Celal'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.

14'üncü dakikada sol kanattan Fernandes'in hızlı kullandığı taç atışında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Prib'in sert şutunda meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti.

23'üncü dakikada konuk Bodrumspor öne geçti. Hakan'ın pasıyla ceza sahası içinde topu iyi kontrol eden Cenk'in dar açıdan sert şutunda fileler havalandı: 0-1.

29'uncu dakikada Üzeyir'in sağ kanattan yerden ortaladığı topa altıpas içerisinde Celal istediği vuruşu yapamayınca kaleci Ömer uzanarak topukontrol etti.

İlk yarıyı Bodrumspor 1-0 önde tamamladı.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

67'nci dakikada Üzeyir'in sağdan ortaladığı topa ceza sahası içinde dokunan Ba'nın ters vuruşu az farkla üstten kornere çıktı.

81'nci dakikada serbest atışta topun arkasına geçen Kaan'ın kale içerisine ortaladığı topa yükselen Ba'nın kafa vuruşunda kaleci Sousa son anda topu kornere çeldi.

GOL! 90+3'üncü dakikada Manisa FK skoru eşitledi. Fernandes'in sol kanattan açtığı ortaya Adem yükseldi, kafa şutunu kaleci Sousa kurtardı, seken topu Domgjoni kafayla ağlara gönderdi: 1-1.

GOL! 90+6'ncı dakikada Manisa FK galibiyet golünü buldu. Tabla'nın ceza sahası sağ tarafından içeri çevirdiği topa altıpastaki Anıl gelişine vurdu ve top ağlarla buluştu: 2-1.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

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Manisa FK, Bodrumspor'u son dakikalarda devirdi!
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