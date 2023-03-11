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Giriş Tarihi: 11.3.2023 17:49 Son Güncelleme: 11.3.2023 21:22

Son dakika Galatasaray haberleri: Zaniolo 'merhaba' dedi, Galatasaray Kasımpaşa'yı devirdi!

Son dakika Galatasaray haberleri: Zaniolo ’merhaba’ dedi, Galatasaray Kasımpaşa’yı devirdi!

Spor Toto Süper Lig’in 25’inci haftasında Galatasaray, Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Galatasaray 1-0 kazandı. Galatasaray’a galibiyeti getiren golü 57’nci dakikada Nicolo Zaniolo kaydetti. Bu sonucun ardından Galatasaray, 60 puanla liderliğini sürdürürken, Kasımpaşa ise 25 puanla 13’üncü sırada kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında lider Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti.

Asrın deprem felaketi sonrası ilk resmi maçına çıkan sarı-kırmızılılar zorlansa da, flaş transferi Nicolo Zaniolo'nun ayağından bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Galatasaray formasıyla ilk resmi maçına çıkan İtalyan yıldız, 57. dakikada kaydettiği golle hem ilk maçında golle buluştu hem de takımına 3 puanı getirdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

33'üncü dakikada Galatasaray etkili geldi. Sağ çaprazda Boey'in topuğuyla içeri doğru çevirdiği topa Kerem Aktürkoğlu bekletmeden vurdu fakat meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı. Ceza sahası yayına düşen topu kontrol eden Torreira'nın sert vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Günay Güvenç kornere çeldi.

40'ıncı dakikada Kerem'in sol kanattan uzun pasıyla hareketlenen Rashica, sağ çizgiye indikten hemen sonraki ortasına altıpas üzerinde Icardi bekletmeden vurdu fakat savunmaya da çarpan top kornere gitti.

41'inci dakika Kerem Aktürkoğlu'nun sol kenardan kullandığı köşe vuruşunda, Icardi kafayla dönerek vurdu fakat kaleci Günay Güvenç topu kurtardı.

45+1'inci dakikada sol kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, ceza sahası arkasına sarkan Icardi'yi gördü. Bu oyuncunun vuruşunda top üstten dışarıya çıktı.

57'nci dakikada Galatasaray karşılaşmada öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Zaniolo, iki rakibini geçtikten hemen sonra Rashica'ya pasını aktardı. Rashica topla ilerledikten sonra ceza sahası içerisine hareketlenen Zaniolo'yu gördü. Bu oyuncunun ceza sahası içerisinde bekletmeden vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

Karşılaşma Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Zaniolo 'merhaba' dedi, Galatasaray Kasımpaşa'yı devirdi!
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