Victor Osimhen, Ronaldo ve Messi’yi geride bıraktı!

NAPOLİ, MARADONA SONRASI YENİ ŞAMPİYONUĞA YÜRÜYOR

Son olarak Maradona ile 1989-90 sezonunda şampiyonluk yaşayan Napoli, uzun bir aradan sonra bu sezon şampiyonluk için gün sayıyor. Ligin en çok gol atan ve en az gol yiyen takımı olan Napoli, Şampiyonlar Ligi'nde de Frankfurt'u ilk maçta 2-0 mağlup etti.