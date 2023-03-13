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Giriş Tarihi: 13.3.2023 12:31 Son Güncelleme: 13.3.2023 12:34

Victor Osimhen, Ronaldo ve Messi'yi geride bıraktı!

Victor Osimhen, Ronaldo ve Messi’yi geride bıraktı!

Bu sezon Serie A'da müthiş bir performans gösteren ve takımı Napoli ile şampiyonluğa yürüyen Victor Osimhen müthiş bir performans ortaya koyuyor. Nijeryalı golcü, bu sezon gösterdiği performansla Lionel Messi'yi ve Cristiano Ronaldo'yu geride bırakmayı başardı. İşte tüm detaylar...

Serie A'da lider Napoli, bu hafta Atalanta'yı K. Kvaratskhelia ve Rrahmani'nin golleriyle 2-0 mağlup ederek aradaki puan farkını açtı. En yakın takipçisi İnter ile puan farkını 18'e çıkaran Napoli, Maradona'dan sonra şampiyonluğa yürüyor.

NAPOLİ, MARADONA SONRASI YENİ ŞAMPİYONUĞA YÜRÜYOR

Son olarak Maradona ile 1989-90 sezonunda şampiyonluk yaşayan Napoli, uzun bir aradan sonra bu sezon şampiyonluk için gün sayıyor. Ligin en çok gol atan ve en az gol yiyen takımı olan Napoli, Şampiyonlar Ligi'nde de Frankfurt'u ilk maçta 2-0 mağlup etti.

OSIMHEN HARİKALAR YARATIYOR

Bu sezon takımın en önemli parçalarından biri olmayı başaran Nijeryalı golcü Victor Osimhen, attığı goller ve yaptığı asistlerle skor yükünü çekmeye devam ediyor.

OSIMHEN, HEM MESSI'Yİ HEM DE RONALDO'YU GEÇTİ

Bu sezon ligde 22 maçta 19 gol ve 5 asist yapan Osimhen, kariyerinin 100. golünü de kaydetti. 100 gole 197. maçında ulaşan Osimhen, bu alanda hem Messi'yi hem de Ronaldo'yu geride bıraktı.

Nijeryalı golcü, 197 maçta 100 gole ulaşırken, Messi 210. maçında ve Ronaldo ise 301. maçında kariyerinin 100. golüne ulaşmıştı.

Nijeryalı golcü, Napoli için şampiyonluğu düşlediğini de dile getirirken, "Burada insanlar futbolla yaşıyor, takımı desteklemek için yaşıyor. Bu da beni, bana gösterilen sevgiye karşılık verme konusunda teşvik ediyor." dedi.

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