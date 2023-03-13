Victor Osimhen, Ronaldo ve Messi’yi geride bıraktı!

Serie A'da lider Napoli, bu hafta Atalanta'yı K. Kvaratskhelia ve Rrahmani'nin golleriyle 2-0 mağlup ederek aradaki puan farkını açtı. En yakın takipçisi İnter ile puan farkını 18'e çıkaran Napoli, Maradona'dan sonra şampiyonluğa yürüyor.
NAPOLİ, MARADONA SONRASI YENİ ŞAMPİYONUĞA YÜRÜYOR
Son olarak Maradona ile 1989-90 sezonunda şampiyonluk yaşayan Napoli, uzun bir aradan sonra bu sezon şampiyonluk için gün sayıyor. Ligin en çok gol atan ve en az gol yiyen takımı olan Napoli, Şampiyonlar Ligi'nde de Frankfurt'u ilk maçta 2-0 mağlup etti.
OSIMHEN, HEM MESSI'Yİ HEM DE RONALDO'YU GEÇTİ
Bu sezon ligde 22 maçta 19 gol ve 5 asist yapan Osimhen, kariyerinin 100. golünü de kaydetti. 100 gole 197. maçında ulaşan Osimhen, bu alanda hem Messi'yi hem de Ronaldo'yu geride bıraktı.
Nijeryalı golcü, 197 maçta 100 gole ulaşırken, Messi 210. maçında ve Ronaldo ise 301. maçında kariyerinin 100. golüne ulaşmıştı.
Nijeryalı golcü, Napoli için şampiyonluğu düşlediğini de dile getirirken, "Burada insanlar futbolla yaşıyor, takımı desteklemek için yaşıyor. Bu da beni, bana gösterilen sevgiye karşılık verme konusunda teşvik ediyor." dedi.