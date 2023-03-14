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Giriş Tarihi: 14.3.2023 11:10 Son Güncelleme: 14.3.2023 11:12

Chelsea'den Türkiye için anlamlı hareket! Stamford Bridge'de iftar programı düzenleyecek...

İHA
Chelsea’den Türkiye için anlamlı hareket! Stamford Bridge’de iftar programı düzenleyecek...

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, Ramazan ayında Stamford Bridge’de iftar programı düzenleyeceğini duyurdu. Londra ekibi, Premier Lig tarihinde iftar verecek ilk takım olacak.

Premier Lig takımlarından Chelsea, Ramazan ayında maçlarını oynadığı Stamford Bridge'de iftar programı gerçekleştieceğini açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda, "Chelsea, Stamford Bridge'de ilk açık iftar programına ev sahipliği yapacak. 26 Mart Pazar günü kulüp ve bir Premier Lig stadı için bir ilk olacak şekilde Stamford Bridge'de saha kenarında bir açık iftar programına ev sahipliği yapacak" ifadeleri kullanıldı.

Chelsea Vakfı Başkanı Simon Taylor ise, "Ramazan Çadırı Projesi ile birlikte açık iftar programımızı duyurmaktan mutluluk duyuyorum ve bunu yapan ilk Premier Lig kulübü olmaktan son derece gururluyuz. Ramazan ayını ve Müslüman topluluğumuzu tanımak, dini hoşgörüyü teşvik etme çalışmalarımızın çok önemli bir yönüdür ve herkesi 26 Mart Pazar günü karşılamayı dört gözle bekliyorum" diye konuştu.

Öte yandan Stamford Bridge'de düzenlenecek etkinlikle birlikte ilk kez bir İngiltere Premier Lig takımının stadında iftar organizasyonu yapılmış olacak.

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Chelsea'den Türkiye için anlamlı hareket! Stamford Bridge'de iftar programı düzenleyecek...
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