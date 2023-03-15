Trabzonspor’da stoperler forvet oldu! Golcü oyuncular sessiz kaldı...

Süper Lig'in geride kalan 25 haftasında Trabzonspor'un forvetleri beklenen katkıyı veremedi. Bordo-mavililerin sezon başında Lorient'ten 2 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı ve geçen sezon kiralık oynadığı Kasımpaşa'da 20 golle gol kralı olan Umut Bozok, Fırtına'da 16 müsabakada sadece 3 kez ağları sarsabildi.

İspanyol kulübü Valencia'dan 3 milyon Euro'ya transfer edilen Uruguaylı santrfor Maxi Gomez ise 18 karşılaşmada 4 defa fileleri havalandırabildi. Trabzonspor bu süreçte savunma oyuncularından, neredeyse hücumcular kadar gol katkısı aldı. Stoperler Marc Bartra 3, Vitor Hugo ve Denswil de 1'er kez topu ağlarla buluşturmayı başardı.





BAŞKAN ADAYI DOĞAN START VERİYOR

Trabzonspor başkanlığına adaylığını açıklayan tek isim olan Ertuğrul Doğan, Trabzon Kaşüstü'nde seçim ofisi açtı. Ekibi burada seçim çalışmalarını yaparken, kongrede oy kullanma hakkı bulunan delegelere ulaşmaya çalışıyor. Doğan da bugün Trabzon'a giderek ziyaretlerine başlayacak. Delegelerin karşısına güçlü projelerle çıkmak isteyen Doğan, 5 yıllık bir plan yaptı. İstanbul'da hem yönetimine katacağı isimlerle hem de kulübe gelir getirecek sponsorluklarla ilgili son çalışmalarını yapan başkan adayı, kulübü sürdürülebilir ekonomiye ulaştırmak istiyor.