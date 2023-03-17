Adana Demirsporlu Furkan Soyalp: Hedefimiz Avrupa’ya gitmek!

Spor Toto Süper Lig'de 26'ncı haftasında Adana Demirspor, cumartesi günü sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Ligde 4'üncü sırada yer alan ve Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren lacivert-mavili ekip, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenman öncesinde Furkan Soyalp ve Benjamin Stambouli, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ligden çekilen Gaziantep FK'dan kadroya dahil edilen Furkan Soyalp, takımda tam bir aile ortamı bulduğunu söyledi. Takıma çabuk adapte olduğunu dile getiren Soyalp, "Sezonun geri kalanında hedefimize ulaşmak için elimizden geleni yapacağız. Rekabet her zaman başarıyı kamçılar. Hedefimiz Avrupa ve takımda rekabet olması hem oynayanın hem oynamayanın kendini daha fazla zorlaması anlamına gelir. Bu nedenle bu ortamın olmasından dolayı mutluyum. Bu süreçte herkes önce kendini, sonra arkadaşını zorlayacak ve başarı için daha çok mücadele edecek. Hedefim bu yıl takımla beraber Avrupa'ya gitmek ve Avrupa kupalarında yer almak. Takıma verebileceğimin maksimumunu vermek istiyorum. Bu hafta Antalyaspor maçımız var ve bu süreçte istemediğimiz sonuçlar aldık. Ümraniyespor ve Trabzonspor maçı beklediğimizin dışında geçti. Antalya maçıyla beraber yeniden bir seri yakalamak istiyoruz. Bunun için iyi çalışıyoruz. Bu maçta hem kendi sahamızda hem de taraftarımızın önünde iyi bir skor almak istiyoruz" ifadelerini kullandı

BENJAMIN STAMBOULI: İNANMAYA DEVAM ETMELİYİZ

Uzun zaman sonra iç sahada maça çıkacaklarını ve Adana Demirspor taraftarlarını özlediklerini dile getiren Benjamin Stambouli, "Yaşananlardan sonra evimizde oynayacağımız ilk maç olacak. Onun için maçta ciddi şekilde savaşmayı düşünüyoruz. Galibiyeti Adana'ya, taraftarımıza hediye etmek istiyoruz. Adana Demirspor taraftarlarına yeniden kavuştuğumuz için çok mutluyuz. Uzun zamandır uzaktık. Deplasman maçlarında görsek de kendi sahamızdaki etki, hava, ambiyans çok farklı oluyor. Deprem sonrası uzun bir aranın ardından onlarla buluşacağımız için çok mutluyuz. Hedefimizde bir sapma olmadı. Bütün kariyerim boyunca gördüğüm, anladığım bir şey var ki sadece inananlar yolun sonuna kadar gelebilir. Biz inanmaya devam etmeliyiz. İnandığımız sürece de ligi üst sıralarda bitirme hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum" diye konuştu.