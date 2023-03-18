Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı öncesi kamp kadrosu açıklandı
Giriş Tarihi: 18.3.2023 16:19

Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı öncesi kamp kadrosu açıklandı

Fenerbahçe’nin Alanyaspor maçı öncesi kamp kadrosu açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Sarı-lacivertli takımın Alanyaspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Fenerbahçe, yarın Alanyaspor ile mücadele edecek. Kırbıyık Holding Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Mete Kalkavan düdük çalacak. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ile Candaş Elbil üstlenecek.



Bugün hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekipte sarı kart cezalısı Szalai'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Peres, Lincoln ve Batshuayi, kamp kadrosunda yer almadı. Fenerbahçe'nin 21 kişilik kadrosunda şu oyunculardan oluştu: "Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Gustavo Henrique, Samet Akaydın, Serdar Aziz, Bright Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Jayden Oosterwolde, Ezgjan Alioski, Willian Arao, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Serdar Dursun, Enner Valencia, Joao Pedro, Joshua King."

EN ÇOK OKUNANLAR

Mansur Yavaş'tan küçük ortakları kızdıracak sözler: Beni ve İmamoğlu'nu ilan edin
SON DAKİKA: Yavuz Ağıralioğlu açtı ağzını yumdu gözünü: 25 yılda yemediğimiz küfrü 3 günde yedik, İYİ Parti'nin gardı düştü
SON DAKİKA: Genç avukata arkadaşlık teklifini reddetti, mimar çılgına döndü: Böyle doyumsuz bir y... görmedim...
Resmi Gazete'de yayımlandı! İnşaatlar için devrim gibi düzenleme! Bu tarihten itibaren satış yapılamayacak
SON DAKİKA: Efe Demir, Yapı Kredi Bankası'ndan gördüğü mobbing nedeniyle mi intihar etti? Veda E-Postası ortaya çıktı! Şok iddialar...
Duvar temizliğinin en etkili hali! Boyatmadan bembeyaz duvarlarınıza tekrar kavuşun…
SON DAKİKA: İYİ Parti'den istifa eden isim ateş püskürdü: Partinin kurucusu olarak söylüyorum, talimatı FETÖ'cüler verdi
Son dakika Galatasaray haberleri: Zorbay Küçük için verdi veriştirdi! Okan Buruk Konyaspor maçı sonrası hakeme isyan etti…
Merdan Yanardağ, Akşener'e tehditler savurdu: Elbette bir yanıtı olur
'Gizli ortak' HDP'nin Altılı Koalisyon ve Kılıçdaroğlu'ndan skandal talepleri ortaya çıktı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı öncesi kamp kadrosu açıklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA