Fenerbahçe’nin Alanyaspor maçı öncesi kamp kadrosu açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Fenerbahçe, yarın Alanyaspor ile mücadele edecek. Kırbıyık Holding Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Mete Kalkavan düdük çalacak. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ile Candaş Elbil üstlenecek.
Bugün hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekipte sarı kart cezalısı Szalai'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Peres, Lincoln ve Batshuayi, kamp kadrosunda yer almadı. Fenerbahçe'nin 21 kişilik kadrosunda şu oyunculardan oluştu: "Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Osman Ertuğrul Çetin, Gustavo Henrique, Samet Akaydın, Serdar Aziz, Bright Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Jayden Oosterwolde, Ezgjan Alioski, Willian Arao, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Serdar Dursun, Enner Valencia, Joao Pedro, Joshua King."