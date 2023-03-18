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Giriş Tarihi: 18.3.2023 16:12 Son Güncelleme: 18.3.2023 16:29

Son dakika: Fenerbahçe Altay Bayındır ile sözleşme uzattı

Son dakika: Fenerbahçe Altay Bayındır ile sözleşme uzattı

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, kalecisi Altay Bayındır ile 4 yıllık yeni sözleşme imzaladığını açıkladı.

Fenerbahçe sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Altay Bayındır ile 4 yıllık yeni sözleşme imzaladığını açıkladı. 24 yaşındaki kaleci, 2026-27 sezonunun sonuna kadar sarı-lacivertli formayı giyecek.



Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

"2019 yılından beri formamızı giyen, Fenerbahçemize bağlılığı ve aidiyeti ile Futbol A Takımımızda kaptanlığa kadar yükselen Altay Bayındır ile sözleşmemiz 4 yıl uzatılmıştır. A Milli Takım forması da giyen Kaptanımız Altay Bayındır, 2026-27 sezon sonuna dek Futbol A Takımımızın formasını terletecektir.

Altay Bayındırımızın, Fenerbahçemizin 1 Numaralı formasıyla kulübümüz efsane isimlerinden olacağına, başarıları ile yüzümüzü güldüreceğine inanıyoruz. Kulübümüze transfer olduğu günden bugüne kadar duruşu ile örnek olan Altay Bayındır'a, Fenerbahçemizin çatısı altında ve hedeflerimiz yolunda nice başarılar diliyoruz."

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Son dakika: Fenerbahçe Altay Bayındır ile sözleşme uzattı
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