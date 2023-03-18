Son dakika haberleri: Türkiye’ye 2024/25 sezonu için müjde! Şampiyonlar Ligi’ne yeniden 2 takım...

Türkiye, 5 takımla başladığı Avrupa serüvenine son 16 turu itibarıyla veda etti. Konyaspor ve Trabzonspor'un ardından Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nden; Başakşehir ile Sivasspor da Konferans Ligi'nden elendi. Ancak elde edilen puanlar, ülke sıralamasında birçok ilki beraberinde getirdi.

Sezona 20. başlayan Türkiye, aldığı puanlar ve bonuslarla (11.800) 8 basamak sıçrama yaptı. Ay-Yıldızlılar, bu başarısıyla ilk 20 arasında en fazla yükseliş gösteren ülke olarak zirvede yer aldı.

Galibiyet ve beraberliklerle 11.800 puanı hanesine yazdıran Türkiye, 2012-13 döneminde 10.200 ile tarihimizin en çok puan kazanılan zamanını geride bırakarak rekor kırdı.

Fenerbahçe, bu sezon topladığı 2.100, Emre Belözoğlu'nun takımı Başakşehir 1.700, Rıza Çalımbay liderliğindeki Sivasspor da 1.000 ile kendi rekorlarını kırdı. Trabzonspor 0.850 ve Konyaspor 0.250 puanla katkı verdi.

2024-25'TE 5 TAKIMLA AVRUPA'DAYIZ

Şampiyon: Şampiyonlar Ligi play-off

Lig ikincisi: Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme

Lig üçüncüsü: Avrupa Ligi 2. Ön eleme

Lig dördüncüsü: Konferans Ligi 2. Ön eleme

Türkiye Kupası Şampiyonu: Avrupa Ligi play-off