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Giriş Tarihi: 18.3.2023 11:29

Son dakika haberleri: Türkiye'ye 2024/25 sezonu için müjde! Şampiyonlar Ligi'ne yeniden 2 takım...

UĞUR ÇEM
Son dakika haberleri: Türkiye’ye 2024/25 sezonu için müjde! Şampiyonlar Ligi’ne yeniden 2 takım...

Son dakika haberleri: Türkiye, 11.800 puan toplayıp 32.100’e ulaştı ve 12. sıraya tırmandı. 2024-25 sezonunda Şampiyonlar Ligi’ne yeniden iki takım göndereceğiz.

Türkiye, 5 takımla başladığı Avrupa serüvenine son 16 turu itibarıyla veda etti. Konyaspor ve Trabzonspor'un ardından Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nden; Başakşehir ile Sivasspor da Konferans Ligi'nden elendi. Ancak elde edilen puanlar, ülke sıralamasında birçok ilki beraberinde getirdi.

Sezona 20. başlayan Türkiye, aldığı puanlar ve bonuslarla (11.800) 8 basamak sıçrama yaptı. Ay-Yıldızlılar, bu başarısıyla ilk 20 arasında en fazla yükseliş gösteren ülke olarak zirvede yer aldı.

Galibiyet ve beraberliklerle 11.800 puanı hanesine yazdıran Türkiye, 2012-13 döneminde 10.200 ile tarihimizin en çok puan kazanılan zamanını geride bırakarak rekor kırdı.

Fenerbahçe, bu sezon topladığı 2.100, Emre Belözoğlu'nun takımı Başakşehir 1.700, Rıza Çalımbay liderliğindeki Sivasspor da 1.000 ile kendi rekorlarını kırdı. Trabzonspor 0.850 ve Konyaspor 0.250 puanla katkı verdi.

2024-25'TE 5 TAKIMLA AVRUPA'DAYIZ

Şampiyon: Şampiyonlar Ligi play-off
Lig ikincisi: Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme
Lig üçüncüsü: Avrupa Ligi 2. Ön eleme
Lig dördüncüsü: Konferans Ligi 2. Ön eleme
Türkiye Kupası Şampiyonu: Avrupa Ligi play-off

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Son dakika haberleri: Türkiye'ye 2024/25 sezonu için müjde! Şampiyonlar Ligi'ne yeniden 2 takım...
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