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Giriş Tarihi: 19.3.2023

Ve mutlu son

Ve mutlu son

Aylardır milli kalecisi Altay Bayındır ile pazarlık yapan Kanarya sonunda işi bitirdi. Genç eldiven 4 yıllık imza attı, 18 milyon TL alacağı öğrenildi

Fenerbahçe'de uzun süredir geleceği belirsiz olan Altay Bayındır'dan beklenen haber dün geldi. Sarı-lacivertli kulüp, 2019 yılından beri formasını giyen milli kaleci ile yeni sözleşme yapıldığını dün resmen duyurdu. Açıklamada, "Fenerbahçemize bağlılığı ve aidiyeti ile Futbol A Takımımızda kaptanlığa kadar yükselen Altay Bayındır ile sözleşmemiz 4 yıl uzatılmıştır" denildi. 2026-27 sezonu sonuna kadar imza atan tecrübeli file bekçisi ile uzun süredir görüşülüyordu. Avrupa kulüplerinin de takip ettiği 24 yaşındaki eldivenin 18 milyon TL'lik yıllık ücreti kabul ettiği öğrenildi. Fenerbahçe formasıyla toplam 137 resmi karşılaşmada mücadele eden Altay Bayındır, 12 bin 280 dakikada görev yaparken, ağlarında 153 gol gördü. Başarılı kaleci, 42 maçta ise ağları gole kapattı.

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