Ve mutlu son

Fenerbahçe'de uzun süredir geleceği belirsiz olan Altay Bayındır'dan beklenen haber dün geldi.Açıklamada, "Fenerbahçemize bağlılığı ve aidiyeti ile Futbol A Takımımızda kaptanlığa kadar yükselen Altay Bayındır ile sözleşmemiz 4 yıl uzatılmıştır" denildi. 2026-27 sezonu sonuna kadar imza atan tecrübeli file bekçisi ile uzun süredir görüşülüyordu.Fenerbahçe formasıyla toplam 137 resmi karşılaşmada mücadele eden