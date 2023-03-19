Ve mutlu son

Aylardır milli kalecisi Altay Bayındır ile pazarlık yapan Kanarya sonunda işi bitirdi. Genç eldiven 4 yıllık imza attı, 18 milyon TL alacağı öğrenildi
Fenerbahçe'de uzun süredir geleceği belirsiz olan Altay Bayındır'dan beklenen haber dün geldi. Sarı-lacivertlikulüp, 2019 yılından beri formasınıgiyen milli kaleci ile yeni sözleşmeyapıldığını dün resmen duyurdu. Açıklamada, "Fenerbahçemize bağlılığı ve aidiyeti ile Futbol A Takımımızda kaptanlığa kadar yükselen Altay Bayındır ile sözleşmemiz 4 yıl uzatılmıştır" denildi. 2026-27 sezonu sonuna kadar imza atan tecrübeli file bekçisi ile uzun süredir görüşülüyordu. Avrupakulüplerinin de takip ettiği 24yaşındaki eldivenin 18 milyonTL'lik yıllık ücreti kabul ettiği öğrenildi. Fenerbahçe formasıyla toplam 137 resmi karşılaşmada mücadele eden Altay Bayındır, 12 bin 280dakikada görev yaparken, ağlarında153 gol gördü. Başarılı kaleci, 42maçta ise ağları gole kapattı.