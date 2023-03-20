Khvicha Kvaratskhelia için PSG’den çılgın teklif! Teklifi kabul ederse tarihe geçecek...

Paris Saint-Germain, gelecek sezon transfer listesini şimdiden hazırlamak için kolları sıvadı. PSG, İtalya temsilcilerinden Napoli'de forma giyen ve bu sezon attığı gollerle dikkat çeken Khvicha Kvaratskhelia'yı gözüne kestirdi. Kurmayların Gürcü futbolcu için verdiği teklif dudak uçuklattı.

PSG'DEN İNANILMAZ TEKLİF

Napoli, geçen sezon Dinamo Batumi'den transfer ettiği Khvicha Kvaratskhelia'yı takımın vazgeçilmez isimlerinden biri yaptı. Gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan Gürcü oyuncu için PSG devreye girdi. Corriere dello Sport'un haberine göre PSG, Khvicha Kvaratskhelia'yı 180 milyon euroya kadrosuna katmak istediği öğrenildi.