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Giriş Tarihi: 20.3.2023 11:47 Son Güncelleme: 20.3.2023 11:50

Khvicha Kvaratskhelia için PSG'den çılgın teklif! Teklifi kabul ederse tarihe geçecek...

Khvicha Kvaratskhelia için PSG’den çılgın teklif! Teklifi kabul ederse tarihe geçecek...

Fransa Lig 1 devi PSG, gelecek sezon transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu sezon inanılmaz bir performans sergileyen Napoli'nin golcü futbolcusu Khvicha Kvaratskhelia'ya Fransız temsilcisinin teklifi adeta dudak uçuklattı.

Paris Saint-Germain, gelecek sezon transfer listesini şimdiden hazırlamak için kolları sıvadı. PSG, İtalya temsilcilerinden Napoli'de forma giyen ve bu sezon attığı gollerle dikkat çeken Khvicha Kvaratskhelia'yı gözüne kestirdi. Kurmayların Gürcü futbolcu için verdiği teklif dudak uçuklattı.

PSG'DEN İNANILMAZ TEKLİF
Napoli, geçen sezon Dinamo Batumi'den transfer ettiği Khvicha Kvaratskhelia'yı takımın vazgeçilmez isimlerinden biri yaptı. Gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan Gürcü oyuncu için PSG devreye girdi. Corriere dello Sport'un haberine göre PSG, Khvicha Kvaratskhelia'yı 180 milyon euroya kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

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Khvicha Kvaratskhelia için PSG'den çılgın teklif! Teklifi kabul ederse tarihe geçecek...
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