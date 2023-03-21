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Giriş Tarihi: 21.3.2023

İrfan Can’a destek!

Ogün ŞAHİNOĞLU
İrfan Can’a destek!
EURO 2024 Elemeleri için Ermenistan (25 Mart) ve Hırvatistan (28 Mart) ile oynayacağımız karşılaşmalar öncesinde A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz bir basın toplantısı düzenledi. Almanya'daki turnuvaya kesinlikle katılmaları gerektiğini belirten Kuntz, F.Bahçe'de eleştirilerin odağındaki İrfan Can Kahveci'ye de şu sözlerle sahip çıktı: "İrfan Can'ın da zor zamanları diyebiliriz. Bizim için önemli bir oyuncu. Tecrübeli oyunculardan bahsettik ama genç oyuncularımız da var. Kadroya çağırdığımız herkesten bu iki maçta yararlanacağız. Bir Alman olarak Türk Milli Takımı'nı Almanya'da temsil etmek istiyorum. Dünya Kupası şansımızı play-off aşamasına taşıdığımız için memnunduk, Portekiz'i yenemediğimiz için ise memnun değildik. Mutlu olduğumuz konu, Uluslar Ligi'nde C'den B'ye çıktık. Takımımızda bulunan oyuncular, kalite ve performans yönünden EURO 2024'e gidebilecek seviyede."

'SALİH UÇAN ÖZÜR DİLEDİ'
"SALIH Uçan konusunda medyaya düşen açıklamalar vardı olumlu olmayan. Salih, burada bir adım attı ve beni aradı, konuştu. Bu görüşmede o da benden bu tarz bir durumdan ötürü özür diledi. Bundan sonra sırf performans odaklı değerlendirmesi yapılacaktır. Umut Nayir'i gördüğümde ise 'Ben de Almanya Milli Takımı'na 29 yaşımda seçildim. 25 maç yaptım ama Avrupa şampiyonu oldum.' dedim. Hiçbir zaman geç olmadığını söyledim."

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