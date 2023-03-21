İrfan Can’a destek!

EURO 2024 Elemeleri içinile oynayacağımız karşılaşmalar öncesinde A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz bir basın toplantısı düzenledi. Almanya'daki turnuvaya kesinlikle katılmaları gerektiğini belirten Kuntz, F.Bahçe'de eleştirilerin odağındaki İrfan Can Kahveci'ye de şu sözlerle sahip çıktı: "Tecrübeli oyunculardan bahsettik ama genç oyuncularımız da var. Kadroya çağırdığımız herkesten bu iki maçta yararlanacağız. Bir Alman olarak Türk Milli Takımı'nı Almanya'da temsil etmek istiyorum. Dünya Kupası şansımızı play-off aşamasına taşıdığımız için memnunduk, Portekiz'i yenemediğimiz için ise memnun değildik."SALIH Uçan konusunda medyaya düşen açıklamalar vardı olumlu olmayan.Bu görüşmede o da benden bu tarz bir durumdan ötürü özür diledi. Bundan sonra sırf performans odaklı değerlendirmesi yapılacaktır. Umut Nayir'i gördüğümde ise 'Ben de Almanya Milli Takımı'na 29 yaşımda seçildim. 25 maç yaptım ama Avrupa şampiyonu oldum.' dedim.