Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Orkun Kökçü: İyi başlangıç yapmak istiyoruz
Giriş Tarihi: 21.3.2023 19:42

Orkun Kökçü: İyi başlangıç yapmak istiyoruz

DHA
Orkun Kökçü: İyi başlangıç yapmak istiyoruz

Milli futbolcu Orkun Kökçü, A Milli Futbol Takımı’nın bugün yaptığı antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçlarına takım olarak iyi hazırlandıklarını söyleyen Orkun Kökçü, "Hayal kırıklığına uğradığımız son Avrupa Şampiyonası'nın ardından yeni turnuvaya iyi başlamak ve finallere hak kazanmak istiyoruz. Bunun için de Cumartesi günü elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

Ermenistan ve Hırvatistan hakkındaki görüşleri sorulan Orkun Kökçü, "Ermenistan ile ilgili pek bir bilgim yok. Ama Hırvatistan bildiğimiz gibi çok büyük bir ülke. FIFA sıralamasında 7'nci sırada. Çok kaliteli bir ülke olduğunu düşünüyorum. İyi oyuncuları var. Bursa'da çok güzel bir maç olacak. Biz kendimizden eminiz. Güzel bir sonuç alacağımızı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"FEYENOORD'DA GÜZEL BİR DÖNEM GEÇİRİYORUZ"

Hollanda ekibi Feyenoord'daki performansıyla ilgili ise milli oyuncu, "Feyenoord'da güzel bir dönem geçiriyorum. Ligde 1'inci sıradayız. 6 puan fark yaptık. Benim moralim iyi. Burada da devamını getirmek için elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum" dedi.

ORKUN KÖKÇÜ: AİLEM MAÇA GELMEK İSTERSE 2 SAAT YOL VAR

Orkun, 2024 Avrupa Şampiyonası'nın Almanya'da düzenlenecek olmasının hatırlatılması üzerine, "Benim için güzel bir şey çünkü oraya katıldıktan sonra ailem maça gelmek isterse 2 saat yol var. Çok güzel bir durum olur Avrupa Şampiyonası'na katılmak. O da bizim hedefimiz. İyi futbolla katılmaya hak kazanmak istiyoruz" sözlerini sarf etti.

"ARKADAŞLIK VE ORTAM ÇOK İYİ"

22 yaşındaki futbolcu takımdaki arkadaşlık ortamının sorulmasına ise, "Arkadaşlık iyi, ortam da çok iyi. Herkes kendi takımında iyi performanslar gösteriyor. O yüzden takım ruhu da yükseliyor ve gelecek maçlar için hazırız" şeklinde yanıt verdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Habertürk TV'de Kübra Par'ın susturmaya çalıştığı Hilmi Daşdemir SABAH'a konuştu: Bu yeni değil
Hilmi Daşdemir CHP-HDP-PKK ilişkisini yüzlerine vurdu, hemen susturdular! Habertürk'e büyük tepki: Kübra Par uzayda mı yaşıyor?
CHP'li Sezgin Tanrıkulu, HDP'lilerle saf tuttu: Bebek katili Öcalan'a özgürlük istediler
Habertürk TV'de skandal yayın: 6'lı koalisyon - HDP/PKK ilişkisinin konuşulması açık açık engellendi!
SON DAKİKA: HDP, 6'lı koalisyondan hangi bakanlıkları istedi? 4 ilde vekil talebi! İşte Meclis'teki kirli pazarlığın perde arkası
Ali Babacan bu kez de Togg hazımsızlığını gösterdi: Yerli otomobil dememek lazım!
21 yılda dünya ligine çıktık: Savunma sanayiinde yerli ve milli gurur
HDP’li Ahmet Türk’ten haddini aşan sözler: Bu dönem Öcalan'ı özgürleştirme dönemidir
SON DAKİKA: Meclis'te kirli pazarlık! CHP-HDP görüşmesi sonrası Kılıçdaroğlu, Buldan ve Sancar'dan birlikte açıklama!
Aklın alıyor mu?
ARKADAŞINA GÖNDER
Orkun Kökçü: İyi başlangıç yapmak istiyoruz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA