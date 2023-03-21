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Giriş Tarihi: 21.3.2023 11:12

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de kırmızı alarm! Forvet hattı çöktü...

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’de kırmızı alarm! Forvet hattı çöktü...

Fenerbahçe'de forvet hattı çöktü… Daha Batshuayi’nin şokunu atlatamayan sarı-lacivertlilere bu kez de Valencia ve King’den kötü haber geldi. Elde, uzun süren sakatlıktan yeni çıkan Pedro ile Serdar Dursun kaldı...

Fenerbahçe, Alanya maçını kazandı ama milli ara sonrası oynayacağı Beşiktaş derbisi öncesi ağır hasar aldı…

Sevilla maçında gözyaşlarıyla oyundan çıkan Batshuayi'den gelen 'yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalacak' haberine alışmaya çalışan sarı-lacivertliler, Alanyaspor karşılaşmasında Enner Valencia ve Joshua King'i de kaybetti. İki penaltı ile 3-1'lik Alanya galibiyetinde başrolü oynayan, bu sezon 25 gole imza atan Valencia'nın diz travmasına bağlı iç menisküs yaralanması yaşadığı açıklanırken oyuncunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

OOSTERWOLDE DE DEV MAÇTA YOK

Aynı maçta takımın bir diğer forveti Joshua King'in kas yaralanması yaşadığı, yeni transfer Oosterwolde'nin de aşil tendonunda sorun olduğu kulüp tarafından açıklandı. King'in sahalara dönmesi 2, Oosterwolde'nin formasına kavuşmasının ise 4-5 haftayı bulacağı öğrenildi. Alanya karşılaşmasında sakatlanan üç oyuncu da Beşiktaş derbisine yetişemeyecek. Batshuayi'nin ardından Valencia ve King'in sakatlıklarıyla forvet hattı çöken sarı-lacivertlilerin elinde 4 ay sonra sahalara dönen Pedro ile Serdar Dursun kaldı.

MİLLİ GÖREVE GİDEMEDİ

Valencia yaşadığı sakatlık nedeniyle Ekvador Milli Takımı'na da gidemedi. Oyuncu sosyal medya hesabından, "Bu yeni aşamada sizinle olmayı çok isterdim ama dizimdeki sakatlıktan dolayı size eşlik edemeyeceğim. Bu turda nice başarılar" paylaşımı yaptı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de kırmızı alarm! Forvet hattı çöktü...
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