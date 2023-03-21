Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'den flaş açıklama! "Lige devam ediyor muyuz, etmiyor muyuz?"





17 Mart 2023: Rakip Takım Teknik Direktörünün çok masumane(?!) bir mesajla konuyu legalize etmesi: "Lale Orta hakkında çıkan haberler umarım doğru değildir. Tek söyleyebileceğim şey bu."



Rakip Takım Başkanının "MHK Başkanı iddialarıyla ilgili inanmadım, böyle bir şey olamaz, bu tevatürdür, mümkün değil." açıklamasıyla aynı manipülasyonun 'yönetim seviyesinde' gündeme taşınması!



Dip not: 17 Mart 2023: Rakip oyuncuya saldıran Fernando Muslera'nın yaptığının sarı kart ile "geçiştirilmesi"



Ve bilmediğimiz, kamuoyuna yansımayan, kapalı kapılar arkasında organize edilen kim bilir daha nice olaylar, algılar!