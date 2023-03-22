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Giriş Tarihi: 22.3.2023 12:37

Altay'ın iç saha hasreti bitiyor

DHA
Altay’ın iç saha hasreti bitiyor

Spor Toto 1'inci Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Altay, cumartesi günü evinde oynayacağı Manisa FK maçıyla birlikte 50 gün sonra iç sahada bir karşılaşmaya çıkacak.

Son olarak İzmir'de 3 Şubat'ta Adanaspor'a 1-0 mağlup olan siyah-beyazlılar, deprem felaketinin ardından üst üste 3 zorlu deplasmanda ter döktü. İzmir temsilcisi bu periyotta Bodrumspor ve Çaykur Rizespor'a yenilip, Eyüpspor'u mağlup etti. Altay'ın evinde oynaması gereken Yeni Malatyaspor müsabakası ise rakibin deprem sonrası ligden çekilmesi nedeniyle 3-0 hükmen galibiyetle sonuçlandı. Seyircisiz oynama cezasının sürmesi nedeniyle Manisa FK karşısında taraftar desteğinden yine mahrum kalacak Altay'da teknik direktör Tuna Üzümcü, "Zorlu periyottan çıktık. Fikstür avantajımız da var. Taktik disiplini koruyup üst sıralar için mücadele edeceğiz. İç saha maçlarımızı mutlaka kazanmamız gerekiyor" dedi.

KADRODA ÜÇ EKSİK VAR
İç sahada oynanacak Manisa FK karşılaşması öncesi Altay'ın kadrosunda 3 eksik oyuncu bulunuyor. Siyah-beyazlılarda tedavisi süren kaleci Ozan'ın yanı sıra Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçları için U19 Milli Takımı'na katılan stoper Efe ve sarı kart cezalısı sol bek Naderi forma giyemeyecek. Milli takımla İngiltere'den 29 Mart'ta dönecek Efe'nin 30 Mart'taki Erzurumspor deplasmanında oynaması da beklenmiyor.

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Altay'ın iç saha hasreti bitiyor
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