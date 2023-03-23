Hollanda’da Müslüman futbolcular için karar verildi! Oruç açmaları için maçlar durdurulacak

Orkun Kökçü ve Burak Yılmaz gibi milli futbolcuların yer aldığı Hollanda Ligi'nde Ramazan ayı için özel bir karar alındı. ESPN'de yer alan habere göre, Hollanda Futbol Federasyonu, Müslüman oyuncuların oruçlarını açabilmesi için Ramazan ayı boyunca maçların kısa süreli olarak durdurulmasına izin verecek.

Geçtiğimiz günlerde de İngiltere'de Premier Lig ve alt liglerdeki karşılaşmalar sırasında hakemlerin oyunun durakladığı anlarda futbolculara oruçlarını açmaları için süre tanıyacağı ifade edilmişti.