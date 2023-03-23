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Giriş Tarihi: 23.3.2023 11:28 Son Güncelleme: 23.3.2023 11:47

Hollanda'da Müslüman futbolcular için karar verildi! Oruç açmaları için maçlar durdurulacak

Hollanda’da Müslüman futbolcular için karar verildi! Oruç açmaları için maçlar durdurulacak

Hollanda Futbol Federasyonu, Müslüman futbolcuların oruçlarını açabilmesi için Ramazan ayı boyunca maçların kısa süreli olarak durdurulmasına izin verecek.

Orkun Kökçü ve Burak Yılmaz gibi milli futbolcuların yer aldığı Hollanda Ligi'nde Ramazan ayı için özel bir karar alındı. ESPN'de yer alan habere göre, Hollanda Futbol Federasyonu, Müslüman oyuncuların oruçlarını açabilmesi için Ramazan ayı boyunca maçların kısa süreli olarak durdurulmasına izin verecek.

Geçtiğimiz günlerde de İngiltere'de Premier Lig ve alt liglerdeki karşılaşmalar sırasında hakemlerin oyunun durakladığı anlarda futbolculara oruçlarını açmaları için süre tanıyacağı ifade edilmişti.

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Hollanda'da Müslüman futbolcular için karar verildi! Oruç açmaları için maçlar durdurulacak
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