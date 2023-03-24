Şenol Güneş'ten Dele Alli açıklaması! "Cezasını verdik"

Beşiktaş'ta Dele Alli ile ilgili dün de sıcak gelişmeler yaşandı. Teknik direktör Şenol Güneş, önceki gün düzenlediği basın toplantısında "Dele Alli'ye telefonla ulaşamadık, inşallah kaza falan geçirmemiştir. Yağmur yağıyor, herhalde ondan gelemedi" ifadelerini kullanmıştı. İngiliz yıldız ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Kulüp, doktor ile görüşmeme izin verdi. Yarın antrenmanlara dönüyorum" cevabını vermişti. 26 yaşındaki oyuncu dün idmana katılırken tecrübeli çalıştırıcı, konuyla ilgili açıklamasında, "Geç geldiği için cezasını aldı. Özel bir durumu vardı. Hiçbir sorunumuz yok. Taraftarlar üzülmesin, asıl öne çıkması gereken konular başka" şeklinde konuştu. Öte yandan yönetimin, yıldız futbolcuya herhangi bir ceza vermediği belirtildi.





'DELE ALLİ ABD YOLCUSU'

Beşiktaş'ın' Everton'dan büyük umutlarla kiraladığı ancak beklenen performansı alamadığı Dele Alli'nin geleceği İngiltere'de de tartışma konusu oluyor. The Telegraph'ın haberine göre 26 yaşındaki yıldızın gidebileceği tek yer ABD 1. Futbol Ligi (MLS)... Dele Alli'nin, Beşiktaş tarafından bonservisinin alınmayacağını hatırlatan gazete, "Alli'nin yeni kariyeri MLS'ye geçişle başlayabilir" dedi