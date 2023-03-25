Ermenistan’da büyük saygısızlık! Türkiye maçı öncesi İstiklal Marşımız ıslıklandı...

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024'e katılma yolunda ilk maçlarına başlıyor. Elemelerde D Grubu'nda bulunan milliler, ilk maçına Ermenistan karşısında çıktı.
Ermenistan'ın başkenti Erivan'da oynanan karşılaşma, saat 20.00'de başladı. Mücadele öncesinde Ermenistan taraftarlarından büyük bir saygısızlık örneği yapıldı.
Ermeni taraftarlar, İstiklal Marşımızı ıslıkladı. Yapılan bu saygısızlık, sosyal medyada da büyük tepki gördü.
UEFA'nın talebi doğrultusunda bu karşılaşmada Türk taraftarlar, tribünde yer alamadı.