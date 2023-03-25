Son dakika haberi: İşte Beşiktaş’ın Z Raporu!

Beşiktaş Kulübü'nün 2022 yılı borcu belli oldu. Gökhan Tiryaki'nin başkanlığını yaptığı Denetim Kurulu'nun 2022 yılı dönemini kapsayan rapor, divan üyelerine sunuldu. Beşiktaş'ın borcu 6 milyar 254 milyon 601 bin liraya çıktı. Bir önceki dönem borç tutarı 4 milyar 900 milyon 612 bin liraydı. Siyah-beyazlı kulübün borcu 2022 yılında 1 milyar 353 milyon lira artış kaydetti. 501 milyon TL nakit varlığın düşülmesi ile birlikte siyah-beyazlıların net borcu 5 milyar 762 milyon TL'ye ulaştı.



TOPLAM VARLIK 2 MİLYAR 816 TL



Beşiktaş'ın borcunun 2 milyar 235 milyon 237 bin liralık kısmı kısa vadeli; yani 1 yıl içinde ödenmesi gereken borçtan oluşurken uzun vadeli borç tutarıysa 4 milyar 19 milyon lira olarak gerçekleşti. Beşiktaş'ın 2022 sonu itibarıyla toplam varlıkları 2 milyar 816 milyon liraya yükseldi. Bir önceki dönem söz konusu rakam 2 milyar 200 milyon liraydı. Varlıklarda yaklaşık 616 milyon liralık artış gerçekleşti.



YÖNETİMİN ALACAĞI 104 MİLYON TL



Sponsorluk ve reklam geliri 2021'e göre yüzde 169'luk artışla, 96 milyon liradan 258 milyon TL'ye ulaştı. Kombine kart ve loca geliri yüzde 540'lık artışla 37 milyon 657 bin liradan 241 milyon liraya çıktı. Kulübün, yönetim kurulu üyelerine olan borç tutarı da denetim kurulu raporunda yer aldı. 30 Eylül 2022'de 47 milyon 569 bin TL olan yöneticilere borç, yıl sonu itibarıyla 103 milyon 930 bin lirayı buldu.



DELE ALLI 4 HAFTA YOK!



Teknik direktör Şenol Güneş'le izin polemiği yaşayan İngiliz yıldızın sağ uyluk üst adalesinde kısmi yırtık ve kanama tespit edildi

Beşiktaş'ta Delle Alli bir günlüğüne doktoruna kontrol için İngiltere'ye gitmiş, bu da Şenol Güneş ile arasında polemik yaşanmasına neden olmuştu. Bu gelişmenin ardından yıldız futbolcunun durumu netlik kazandı. Dünkü antrenmanda çıplak ayaklarıyla sahaya giren ve takım arkadaşlarıyla konuşan 26 yaşındaki Alli, daha sonra içeriye gitti. Tecrübeli oyuncunun MR sonucu da açıklandı. Sağ uyluk üst adalesinde kısmi yırtık ve kanama tespit edilen Alli, 4 hafta forma giyemeyecek.



GHEZZAL İMAJ DEĞİŞTİRDİ



BEŞIKTAŞ'IN Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, imajında bir yenilik yaptı. Sakatlığını atlatan ve yeniden sahalara dönen 30 yaşındaki kanat oyuncusu, saçlarını çok kısa olacak şekilde kestirdi. Ghezzal'ı dünkü antrenmanda gören takım arkadaşları da tecrübeli futbolcuyla şakalaştı.