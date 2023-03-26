Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Denizlispor'un yeni Teknik Direktörü Kemal Kılıç oldu
Giriş Tarihi: 26.3.2023 14:56

Denizlispor'un yeni Teknik Direktörü Kemal Kılıç oldu

İHA
Denizlispor’un yeni Teknik Direktörü Kemal Kılıç oldu

Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden A. Denizlispor, Giray Bulak ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktörlük için Kemal Kılıç ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını açıkladı.

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında A. Denizlispor, evinde ağırladığı Boluspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın sonrası basın toplantısında soruları cevaplayan Teknik Direktör Giray Bulak, daha sonra yönetimle bir araya geldi.

Görüşme sonrası yapılan açıklamada, karşılıklı olarak anlaşılarak yolların ayrıldığı duyuruldu. A. Denizlispor yönetiminin yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Kemal Kılıç ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Kemal Kılıç'a hoş geldin diyor, kendisine kulübümüz ile başarılar diliyoruz" denildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

100 bin imzayı toplayan Muharrem İnce CHP'yi ağır bombaladı: Koltuk derdine düşenler bana demokrasiden bahsedemezler!
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kılınışı Nasıldır
SON DAKİKA | İşte Cumhur İttifakı'nın protokolü: 7 madde öne çıktı! Detaylar belli oldu
Muharrem İnce, Sinan Oğan, Doğu Perinçek... Hangi Cumhurbaşkanı adayı kaç imza topladı? İşte son durum
Son dakika! Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağına saldırıya peş peşe tepkiler
Son dakika haberleri: Ay-yıldızlılar galibiyetle başladı! A Milli Takımımız, Ermenistan’ı geriden gelerek yendi…
Bakan Akar açıkladı: MSB 30 bin personel alacak
Türkiye ile silahlanma yarışına giren Yunanistan’ın yerli İHA’sı alay konusu oldu
Toto loto
"Temeli atılıp bırakıldığı" iddia edilmişti! Görüntüler paylaşıldı: Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Denizlispor'un yeni Teknik Direktörü Kemal Kılıç oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA