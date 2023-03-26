Galatasaray hazırlık maçında Karabağ’ı yendi! Depremzedeler için dev destek...

MAÇIN GELİRİ DEPREMZEDELERE BAĞIŞLANACAK

60 binden fazla biletin satıldığı karşılaşmanın tüm gelirleri Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara bağışlanacak.

Azerbaycanlı futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği karşılaşmayı Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile eşi Mihriban Aliyeva da izledi. Mihriban Aliyeva, sosyal paylaşım sitesinden karşılaşmayla ilgili, "Türkiye-Azerbaycan kardeşliği ebedidir, sarsılmazdır." başlığıyla paylaşım yaptı.