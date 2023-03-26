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Giriş Tarihi: 26.3.2023 21:14

Galatasaray hazırlık maçında Karabağ'ı yendi! Depremzedeler için dev destek...

AA
Galatasaray hazırlık maçında Karabağ’ı yendi! Depremzedeler için dev destek...

Galatasaray, dostluk maçında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki Olimpiyat Stadı'nda karşılaştığı Karabağ Futbol Kulübü'nü 2-1 mağlup etti. Yoğun ilgi gösterilen karşılaşma için 60 bin bilet satıldı.

Galatasaray, geliri depremzedelere bağışlanacak maçta Karabağ'la karşılaştı. Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Azerbaycanlı FIFA hakemi Aliyar Ağayev yönetti.

Galatasaray'ın gollerini 4. dakikada Bafetimbi Gomis ile 87. dakikada penatıldan Mauro İcardi kaydetti. Karabağ'ın golü ise 19. dakikada Redon Xhixha'dan geldi.

MAÇIN GELİRİ DEPREMZEDELERE BAĞIŞLANACAK

60 binden fazla biletin satıldığı karşılaşmanın tüm gelirleri Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara bağışlanacak.

Azerbaycanlı futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği karşılaşmayı Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile eşi Mihriban Aliyeva da izledi. Mihriban Aliyeva, sosyal paylaşım sitesinden karşılaşmayla ilgili, "Türkiye-Azerbaycan kardeşliği ebedidir, sarsılmazdır." başlığıyla paylaşım yaptı.

İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşının okunduğu karşılaşma öncesinde futbolcularla birlikte Azerbaycanlı şehit çocukları da sahaya çıktı.

Stadın neredeyse tamamını dolduran futbolseverler maç boyunca ellerinde Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla her iki takımı destekledi.

"Kardeşlik maçı" olarak nitelendirilen karşılaşma boyunca monitörlerde "Bir millet, iki devlet", "Türkiye seninleyiz" yazıları yer aldı.

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Galatasaray hazırlık maçında Karabağ'ı yendi! Depremzedeler için dev destek...
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