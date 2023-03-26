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Giriş Tarihi: 26.3.2023 13:16

Kemal Zorlu'ya veda!

DHA
Kemal Zorlu’ya veda!

İzmir'de bir süredir tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında hayatını kaybeden Altay Spor Kulübü'nün eski başkan ve yüksek divan kurulu başkanlarından, İzmir iş ve spor dünyasının tanınan isimlerinden Kemal Zorlu, yarın son yolculuğuna uğurlanacak.

Triod nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yüksek tansiyona bağlı olarak hayata gözlerini yuman Zorlu için Alsancak Hocazade Camisi'nde öğlen namazına müteakip cenaze namazı kılınacak. Kemal Zorlu, ardından Pınarbaşı'ndaki aile mezarlığında toprağa verilecek.

İzmir'in unutulmaz iş adamı, Altay'ın eski başkanlarından Mazhar Zorlu'nun yine siyah-beyazlı kulüpte başkanlık yapan Nafiz Zorlu'yla birlikte iki oğlundan biri olan Kemal Zorlu, Mazhar Zorlu Holding'in yanı sıra Ege Plast A.Ş'nin de yönetim kurulu başkanlığını yapıyordu. Altay'da yıllarca başkanlık yapan ve Türkiye Futbol Federasyonu'nda da yöneticilik görevlerinde bulunan Zorlu, İzmir iş dünyasının bir araya gelerek kurduğu Güçbirliği Holding'in de başkanlığını sürdürüyordu. Türkiye'nin ilk rüzgar enerji santrali gibi önemli yatırımları gerçekleştiren Zorlu, Basmane'deki alanda Dünya Ticaret Merkezi projesini hayata geçirmek için yıllarca uğraş vermişti. Kemal Zorlu'nun iki çocuğundan biri olan Sibel Zorlu, halen Ege Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanlığı görevini yürütüyor.

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Kemal Zorlu'ya veda!
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