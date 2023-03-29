Bizim Ronaldo Messi’miz yok

“Pes etmeyeceğiz. Yapılan eleştirilere saygı duyarak devam edeceğiz. Bizim bir Ronaldo, Messi’miz yok. Birlikte çok daha güçlü bir atkımız”
A Milli Takım'ın Leicester City'de forma giyen başarılı stoperi Çağlar Söyüncü, dün 90 dakika sahada kaldı. 59 kez topla buluşan, 45 pas yapan ve yüzde 86.7 pas isabeti ile oynayan tecrübeli oyuncu, karşılaşma sonrası hem maçı yorumladı hem de önemli tespitlerde bulundu. Müsabakanın zor geçeceğini bildiklerinin altını çizen Çağlar, "Haddimizi bilerek oynayacağımızı biliyorduk.Öz güvenimiz ve oyunumuzlaonları hataya zorladık, pozisyonlara girdik.Sakatların olması taktiği etkiledi amagiren oyuncularımız da elinden geleniyaptı" diye konuştu.
ÖZEL BİR ŞEY YAPMIYORUZ
Böyle maçlarla tecrübeleneceklerini ve hatalardan ders çıkaracaklarını belirten Çağlar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kuvvetli bir rakibe karşı oynadık ama sonuna kadar pes etmeyeceğiz. Biz daha önceki turnuvalarda takım defansı yapıyorduk. Benim ya da Merih'in özellikle yaptığı bir şey yoktu. Biz takım olarak iyi oynamalıyız. Bizim Ronaldo ya da Messi'miz yok. Birlikte daha güçlüyüz."
ONUR TRİBÜNE ZEKİ SAHAYA
Kuntz, Ermenistan karşılaşmasının 11'inde 3 değişikliğe gitti. Onur'un yerine Zeki, Ozan'ın yerine Salih, Cenk'in yerine ise Kerem'i sahaya sürdü. Mehmet Can Aydın ile Barış Alper Yılmaz'ı bu kez kulübede oturttu. Kuntz'un değişmeyen tercihi; Abdülkadir Ömür'ün kadroda olmayışıydı