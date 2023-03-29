Bizim Ronaldo Messi’miz yok

A Milli Takım'ın Leicester City'de forma giyen başarılı stoperi Çağlar Söyüncü, dün 90 dakika sahada kaldı. 59 kez topla buluşan, 45 pas yapan ve yüile oynayan tecrübeli oyuncu, karşılaşma sonrası hem maçı yorumladı hem de önemli tespitlerde bulundu. Müsabakanın zor geçeceğini bildiklerinin altını çizen Çağlar,diye konuştu.Böyle maçlarla tecrübeleneceklerini ve hatalardan ders çıkaracaklarını belirten Çağlar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kuvvetli bir rakibe karşı oynadık ama sonuna kadar pes etmeyeceğiz. Biz daha önceki turnuvalarda takım defansı yapıyorduk. Benim ya da Merih'in özellikle yaptığı bir şey yoktu. Biz takım olarak iyi oynamalıyız. Bizim Ronaldo ya da Messi'miz yok. Birlikte daha güçlüyüz."Kuntz, Ermenistan karşılaşmasının 11'inde 3 değişikliğe gitti. Onur'un yerine Zeki, Ozan'ın yerine Salih, Cenk'in yerine ise Kerem'i sahaya sürdü. Mehmet Can Aydın ile Barış Alper Yılmaz'ı bu kez kulübede oturttu. Kuntz'un değişmeyen tercihi; Abdülkadir Ömür'ün kadroda olmayışıydı