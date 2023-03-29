Orhak Ak,Trabzonspor'a garanti verdi! "Üstesinden geleceğiz"

Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yeni yönetim, önceki gün teknik direktör konusunda yaptığı toplantıda yol haritasını belirlemiş ve sezon sonuna kadar Orhan Ak ile devam edileceğini açıklamıştı.

Tüm yöneticilerin destek vermesiyle alınan bu karar, Abdullah Avcı sonrası takımın başına getirilen 43 yaşındaki çalıştırıcıyı da mutlu etti. Durumun kendisine tebliğ edilmesinden sonra kalan haftalarda elinden gelenin en iyisini yapacağını söyleyen genç hocanın, "Bize güvenenleri mahcup etmeyeceğiz. Bu sorumluluğun üstesinden geleceğiz. Önce lig, sonra kupada çok önemli hedeflerimiz var" ifadelerini kullandığı bildirildi. Bu arada Orhan Ak ile devam kararının ardından teknik ekibe de yeni isimler dahil oldu. Ak'ın ekibinde; Halil Cihan Ünal, Alper Boğuşlu, Bilal Utku Alemdaroğlu, Alper Aşcı, Kerem Yavaş yer alacak. Ak'ın yeni yardımcılarıyla birlikte kısa süre içerisinde bir toplantı



