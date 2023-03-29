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Giriş Tarihi: 29.3.2023 09:10

Orhak Ak,Trabzonspor'a garanti verdi! "Üstesinden geleceğiz"

YUNUS EMRE SEL
Orhak Ak,Trabzonspor’a garanti verdi! Üstesinden geleceğiz

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da sezon sonuna kadar teknik direktör seçilen Orhan Ak gündeme ve takıma dair önemli açıklamalarda bulundu. Ak, "Güvenenleri mahcup etmem” ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yeni yönetim, önceki gün teknik direktör konusunda yaptığı toplantıda yol haritasını belirlemiş ve sezon sonuna kadar Orhan Ak ile devam edileceğini açıklamıştı.

Tüm yöneticilerin destek vermesiyle alınan bu karar, Abdullah Avcı sonrası takımın başına getirilen 43 yaşındaki çalıştırıcıyı da mutlu etti. Durumun kendisine tebliğ edilmesinden sonra kalan haftalarda elinden gelenin en iyisini yapacağını söyleyen genç hocanın, "Bize güvenenleri mahcup etmeyeceğiz. Bu sorumluluğun üstesinden geleceğiz. Önce lig, sonra kupada çok önemli hedeflerimiz var" ifadelerini kullandığı bildirildi. Bu arada Orhan Ak ile devam kararının ardından teknik ekibe de yeni isimler dahil oldu. Ak'ın ekibinde; Halil Cihan Ünal, Alper Boğuşlu, Bilal Utku Alemdaroğlu, Alper Aşcı, Kerem Yavaş yer alacak. Ak'ın yeni yardımcılarıyla birlikte kısa süre içerisinde bir toplantı

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Orhak Ak,Trabzonspor'a garanti verdi! "Üstesinden geleceğiz"
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