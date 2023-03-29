Türkiye eşsiz güzellikte

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ün 43 yaşındaki çalıştırıcısı Andrea Pirlo, Türkiye günlerinden takımının son durumuna kadar birçok konuyuİstanbul'un manzarasından ve taraftarların tutkudan bahseden başarılı teknik adam şöyle konuştu:"Fatih Karagümrük ile 9. sırada bulunuyoruz. Ligin en golcü 3. takımıyız. Fabio Borini de 15 gol attı. Kulübümden oldukça memnunum.Takımımda yer alan Baniya'yı ve Levent Mercan'ı birçok kulüp takip ediyor. Harika işler yapıyorlar.""İstanbul'un Nişantaşı semtinde yaşıyorum. Beşiktaş'ın biraz üzerinde. Her gün evimin salonundan Boğaz'ı görebiliyorum ve bu eşsiz bir manzara. Trafik biraz zorluk yaratsa da burası 20 milyonluk bir metropol.Karagümrük ile Haziran 2023'te bitecek sözleşmesi için uzatma teklifi aldığına değinen Pirlo,Eski kulübüm Juventus ile de iyi ilişkilerim var. Böyle üst düzey bir takıma dönmeyi tabii ki isterim. Juventus gibi büyük bir kulüp sizi ararsa reddedemezsiniz" diye konuştu.La Gazzetta dello Sport ayrıca ilginç bir iddiada da bulundu. Gazete,Club Brugge, Girona, Bologna ve Fiorentina'nın da İtalyan çalıştırıcı ile ilgilendiği öne sürüldü.