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Giriş Tarihi: 29.3.2023

Türkiye eşsiz güzellikte

Türkiye eşsiz güzellikte

“Nişantaşı’ndaki evimin salonundan Boğaz’ı görüyorum, bu harika bir manzara. İnsanlar futbola büyük ilgi duyuyor. Trafik zorluk yaratsa da burası 20 milyonluk bir metropol”

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ün 43 yaşındaki çalıştırıcısı Andrea Pirlo, Türkiye günlerinden takımının son durumuna kadar birçok konuyu İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport gazetesine verdiği röportajda anlattı. İstanbul'un manzarasından ve taraftarların tutkudan bahseden başarılı teknik adam şöyle konuştu:

SÜPER LİG KALİTELİ VE ÜST SEVİYE FUTBOL OYNANIYOR
"Fatih Karagümrük ile 9. sırada bulunuyoruz. Ligin en golcü 3. takımıyız. Fabio Borini de 15 gol attı. Kulübümden oldukça memnunum. Genel anlamda Türkiye Ligi oldukça kaliteli ve zorlu bir lig. Üst seviye futbol oynayan çok fazla takım mevcut. Takımımda yer alan Baniya'yı ve Levent Mercan'ı birçok kulüp takip ediyor. Harika işler yapıyorlar."

BÜYÜK BİR DEPREM YAŞADILAR, AYAĞA KALKACAKLAR
"İstanbul'un Nişantaşı semtinde yaşıyorum. Beşiktaş'ın biraz üzerinde. Her gün evimin salonundan Boğaz'ı görebiliyorum ve bu eşsiz bir manzara. Trafik biraz zorluk yaratsa da burası 20 milyonluk bir metropol. İnsanlar futbola büyük tutku duyuyor. Maalesef çok büyük bir deprem yaşadılar ama yeniden ayağa kalkacaklar."

KARAGÜMRÜK'TEN SÖZLEŞME TEKLİFİ ALDIM ANCAK…
Karagümrük ile Haziran 2023'te bitecek sözleşmesi için uzatma teklifi aldığına değinen Pirlo, "Ancak bu öneriyi yöneticilere sezon sonunda konuşmanın daha doğru olacağını ilettim. Eski kulübüm Juventus ile de iyi ilişkilerim var. Böyle üst düzey bir takıma dönmeyi tabii ki isterim. Juventus gibi büyük bir kulüp sizi ararsa reddedemezsiniz" diye konuştu.

BEŞİKTAŞ'A İMZA ATACAK!
La Gazzetta dello Sport ayrıca ilginç bir iddiada da bulundu. Gazete, Beşiktaş'ın seçime gideceğini ve başkanlığa aday olan Hasan Arat'ın, Pirlo'yu takımın başına getirmek istediğini vurguladı. Club Brugge, Girona, Bologna ve Fiorentina'nın da İtalyan çalıştırıcı ile ilgilendiği öne sürüldü.

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