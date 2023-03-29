Türkiye eşsiz güzellikte

“Nişantaşı’ndaki evimin salonundan Boğaz’ı görüyorum, bu harika bir manzara. İnsanlar futbola büyük ilgi duyuyor. Trafik zorluk yaratsa da burası 20 milyonluk bir metropol”
Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ün 43 yaşındaki çalıştırıcısı Andrea Pirlo, Türkiye günlerinden takımının son durumuna kadar birçok konuyu İtalyan basınındanLa Gazzetta dello Sportgazetesine verdiği röportajdaanlattı. İstanbul'un manzarasından ve taraftarların tutkudan bahseden başarılı teknik adam şöyle konuştu:
SÜPER LİG KALİTELİ VE ÜST SEVİYE FUTBOL OYNANIYOR
"Fatih Karagümrük ile 9. sırada bulunuyoruz. Ligin en golcü 3. takımıyız. Fabio Borini de 15 gol attı. Kulübümden oldukça memnunum. Genelanlamda Türkiye Ligi oldukçakaliteli ve zorlu bir lig. Üst seviyefutbol oynayan çok fazlatakım mevcut. Takımımda yer alan Baniya'yı ve Levent Mercan'ı birçok kulüp takip ediyor. Harika işler yapıyorlar."
BÜYÜK BİR DEPREM YAŞADILAR, AYAĞA KALKACAKLAR
"İstanbul'un Nişantaşı semtinde yaşıyorum. Beşiktaş'ın biraz üzerinde. Her gün evimin salonundan Boğaz'ı görebiliyorum ve bu eşsiz bir manzara. Trafik biraz zorluk yaratsa da burası 20 milyonluk bir metropol. İnsanlar futbolabüyük tutku duyuyor.Maalesef çok büyük bir depremyaşadılar ama yenidenayağa kalkacaklar."
KARAGÜMRÜK'TEN SÖZLEŞME TEKLİFİ ALDIM ANCAK…
Karagümrük ile Haziran 2023'te bitecek sözleşmesi için uzatma teklifi aldığına değinen Pirlo, "Ancak bu öneriyi yöneticileresezon sonunda konuşmanındaha doğru olacağınıilettim. Eski kulübüm Juventus ile de iyi ilişkilerim var. Böyle üst düzey bir takıma dönmeyi tabii ki isterim. Juventus gibi büyük bir kulüp sizi ararsa reddedemezsiniz" diye konuştu.
BEŞİKTAŞ'A İMZA ATACAK!
La Gazzetta dello Sport ayrıca ilginç bir iddiada da bulundu. Gazete, Beşiktaş'ın seçime gideceğinive başkanlığa aday olan HasanArat'ın, Pirlo'yu takımın başınagetirmek istediğini vurguladı. Club Brugge, Girona, Bologna ve Fiorentina'nın da İtalyan çalıştırıcı ile ilgilendiği öne sürüldü.