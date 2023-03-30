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Giriş Tarihi: 30.3.2023 08:46

Nicolas Anelka'dan Christoph Daum itirafı! "2006'da kaçan şampiyonlukta..."

SPOR SERVİSİ
Nicolas Anelka’dan Christoph Daum itirafı! 2006’da kaçan şampiyonlukta...

Eski Fenerbahçeli Nicolas Anelka Anelka, 2006'da son hafta kaçan şampiyonlukla ilgili yıllar sonra önemli açıklamalar yaptı. “2006’da Denizlispor’la oynadığımız şampiyonluk maçında beni yedek bırakan Daum’un, Nobre’yi oynatması yanlıştı. Şampiyonluğun gitmesinde bunun büyük etkisi var” diye konuştu.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Nicolas Anelka, 2006'da son hafta kaçan şampiyonlukla ilgili yıllar sonra önemli açıklamalar yaptı.

44 yaşındaki Fransız futbolcu, "2006'da Denizlispor'la oynadığımız şampiyonluk maçında Daum'un, Nobre'yi tercih etmesine şaşırdım, beklenmedik bir karardı. Ben yedek kaldım. Şampiyonluğun gitmesinde bunun etkisi var. Nobre de iyi bir golcüydü ama yeni sakatlıktan çıkmıştı. Alex, oynadığım en iyi 10 numaraydı. Çok özel bir oyuncuydu. Oyun görüşü, frikikleri çok özeldi" ifadelerini kullandı. Anelka, Arda Güler ve Ferdi'yle ilgili ise "İki ismin de kendilerini test etmeleri için yurt dışına gitmelerini tavsiye ederim. Avrupa'da önemli kulüplere gitmeliler" yorumunu yaptı.

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Nicolas Anelka'dan Christoph Daum itirafı! "2006'da kaçan şampiyonlukta..."
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