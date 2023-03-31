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Giriş Tarihi: 31.3.2023 12:12

Fernando Muslera iftar yemeğinde konuştu! "Tek hedef şampiyonluk"

DHA
Fernando Muslera iftar yemeğinde konuştu! Tek hedef şampiyonluk

Galatasaray'da yönetim, teknik heyet ve futbolcular, dün akşam gerçekleştirdiği idmanın ardından iftar organizasyonunda bir araya geldi. Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Futbol A Takımı Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik heyet ve oyuncuların yer aldığı iftar yemeğinde kaptan Fernando Muslera, Galatasaray Televizyonu’na açıklamalarda bulundu.

Fernando Muslera, Süper Lig'de oynayacakları Adana Demirspor maçı öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE O AÇIKLAMALAR...

"Allah kabul etsin" diyerek sözlerine başlayan tecrübeli kaleci, "Bu akşam yemeği ve beraber olmak çok önemliydi. Başkanımıza, teknik heyetimize ve bütün arkadaşlarıma buraya gelip bunu yaptıkları için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ligde yarın oynanacak Adana Demirspor mücadelesi hakkında da Muslera, "Çok zor bir maç olacak. Milli takım maçları sonrası oynanan müsabakalar zor oluyor. Çok milli oyuncumuz var. Bizim için ayrı bir meydan okuma olduğunu söyleyebiliriz. Teknik ekip, oyuncular, hepimiz şampiyonluk mücadelesine odaklanmış durumdayız. Bu konuda Erden Beye ve başkana teşekkür ediyoruz. Taraftarımızla birlikte fedakarlık yaparak hep beraber şampiyonluk yolunda devam etmeye çalışıyoruz. Ben burada birçok yıl geçirdim. Bu yıllar arasında bu sene çok özel. Çok heyecanlıyım" şeklinde konuştu.

"ÇOK İYİ BİR TAKIMIMIZ VAR"
Muslera sözlerine şöyle devam etti:
"Evde de deplasmanda da taraftarımız hep yanımızda. Bizi yalnız bırakmıyorlar. Onlara müteşekkir olmamız gerekiyor. Bazen kaybetmek de önemli. Gerçeklerle yüzleşmemizi sağlıyorlar. Rakipler bize karşı yüzde 200 ile oynuyor. Çok iyi bir takımımız var. Cumartesinden itibaren tüm maçları kazanıp şampiyonluk yolunda ilerleme hedefimiz var.

Adaptasyon önemli bir şey. Oyuncular zorlanabiliyor. Dil, kültür, futbol farklı. Hızlı ve farklı bir futbol oynanıyor. Bu grup inanılmaz oyunculardan oluşuyor. Çok hızlı bir şekilde adapte oldular. Burada Okan Hoca da çok iyi iş çıkardı. Bunun altını çizmek lazım. Cumartesinden itibaren kendimizi göstermeye ve şampiyonluk yolunda mücadele etmeye devam edeceğiz.

"Taraftarımız bizim 12. oyuncumuz. Bizim yanımızda oldukları sürece şampiyonluğa bir adım daha yakın olacağız."

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Fernando Muslera iftar yemeğinde konuştu! "Tek hedef şampiyonluk"
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