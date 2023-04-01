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Giriş Tarihi: 1.4.2023

Aslan yeni seri peşinde

Aslan yeni seri peşinde
Ligdeki 14 maçlık galibiyet serisi Konya maçında sona eren ve bu ay birbirinden önemli 6 karşılaşmaya çıkacak G.Saray, yeni bir seri yakalamaya konsantre oldu. Adana Demirspor'u Nef Stadyumu'nda ağırladıktan sonra sıradaki haftayı bay geçecek Cimbom, 14 Nisan'da yine evinde Kayserispor'la karşılaşacak. 18 Nisan'da Alanya deplasmanına gidecek G.Saray, 23 Nisan'da Aslantepe'de Karagümrük'ü konuk edecek. Bu 4 maça 12 puan hedefi koyan teknik heyet, 30 Nisan'daki Beşiktaş derbisi öncesinde rakipleriyle arasındaki farkı açmanın planını yapıyor. Aslan, bay geçtiği haftada da kupada Başakşehir ile kozunu paylaşacak.

19
Galatasaray, Adana Demirspor'a rakip olduğu 37 maçın 19'unu kazanırken 9 kez yenildi. 9 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı.

TAHKİM'DEN ÖZBEK'E AF ÇIKTI
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) Galatasaray'a güzel haber geldi. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Tahkim Kurulu'nun, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek'in 21 günlük hak mahrumiyeti ve para cezasının kaldırıldığı belirtildi.

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Aslan yeni seri peşinde
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