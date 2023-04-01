Aslan yeni seri peşinde

Ligdeki 14 maçlık galibiyet serisi Konya maçında sona eren ve bu ay birbirinden önemli 6 karşılaşmaya çıkacak G.Saray, yeni bir seri yakalamaya konsantre oldu. Adana Demirspor'u Nef Stadyumu'nda ağırladıktan sonra sıradaki haftayı bay geçecek Cimbom, 14 Nisan'da yine evinde Kayserispor'la karşılaşacak. 18 Nisan'da Alanya deplasmanına gidecek G.Saray, 23 Nisan'da Aslantepe'de Karagümrük'ü konuk edecek.bay geçtiği haftada da kupada Başakşehir ile kozunu paylaşacak.Galatasaray, Adana Demirspor'a rakip olduğu 37 maçın 19'unu kazanırken 9 kez yenildi. 9 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı.Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) Galatasaray'a güzel haber geldi. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Tahkim Kurulu'nun, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek'in 21 günlük hak mahrumiyeti ve para cezasının kaldırıldığı belirtildi.