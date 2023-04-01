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Giriş Tarihi: 1.4.2023 19:15 Son Güncelleme: 1.4.2023 19:20

Son dakika haberleri: Süper Lig'de Galatasaray'ın konuğu Adana Demirspor! İlk 11'ler belli oldu...

Son dakika haberleri: Süper Lig’de Galatasaray’ın konuğu Adana Demirspor! İlk 11’ler belli oldu...

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta maçında Galatasaray, sahasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. İki takımda maça mutlak galibiyet parolası ile çıkıyor. Maçtan önce Galatasaray 60 puanla zirvede yer alırken, Adana Demirspor 45 puanla 4. sırada yer alıyor. Haberimizde canlı olarak vereceğimiz mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İşte detaylar...

Milli aranın ardından yeniden başlayan Süper Lig'de Galatasaray ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Nef Stadı'nda yapılacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Sergio Oliveria, Lucas Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi.

ADANA DEMİRSPOR: Ertaç, Rodriguez, Semih, Morel, Svenson, Ndiaye, Stambouli, Onyekuru, Akintola, Emre, N'diaye.

Ligde geride kalan 26 haftada 25 maç yapan sarı-kırmızılı ekip, 19 galibiyet ile üçer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Topladığı 60 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin maç fazlasıyla 6 puan önünde bulunuyor.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde sezonun iyi takımlarından olan Adana Demirspor ise 25 müsabakada 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 yenilgi gördü. Mavi-lacivertli takım, elde ettiği 45 puanla haftaya 4. sırada girdi.

NELSSON'UN CEZASI BİTTİ

Galatasaray'da sarı kart cezasını dolduran Victor Nelsson, karşılaşmada formasına kavuşacak. Ligin 25. haftasındaki Kasımpaşa maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Danimarkalı savunma oyuncusu, 26. haftadaki Arabam.com Konyaspor mücadelesinde cezasını çekti.

Galatasaray'ın bu sezonki değişmezlerinden olan Nelsson'un Adana Demirspor mücadelesiyle ilk 11'de formasını devralması bekleniyor.

MERTENS, KADROYA DÖNÜYOR

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Dries Mertens'in mücadelede maç kadrosunda yer alması öngörülüyor.

Son olarak 5 Şubat'taki Trabzonspor maçında forma giyen Mertens, depremler nedeniyle lige verilen arada gerçekleştirilen kampta sağ diz iç yan bağlarında esneme yaşadı.

Yaklaşık 40 gün sahalardan uzak kalan Belçikalı futbolcu, son 2 gündür takımla çalışmalara katılıyor. Henüz adaptasyon sürecinde olan Mertens'in Adana Demirspor mücadelesine kadroya alınacağı ancak ilk 11'de oynamasının zor olduğu bildirildi.

İÇ SAHADA 11 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında yaptığı son 8 maçı kazandı. Bu sezon iç sahadaki tek yenilgisini ikinci haftada Bitexen Giresunspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 11 karşılaşmanın 10'unu kazandı, 1'inden beraberlikle ayrıldı.

İç sahadaki son 11 maçında yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, son 8 müsabakada ise puan kaybı yaşamadı.

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Son dakika haberleri: Süper Lig'de Galatasaray'ın konuğu Adana Demirspor! İlk 11'ler belli oldu...
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