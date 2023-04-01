Son dakika haberleri: Süper Lig’de Galatasaray’ın konuğu Adana Demirspor! İlk 11’ler belli oldu...

Ligde geride kalan 26 haftada 25 maç yapan sarı-kırmızılı ekip, 19 galibiyet ile üçer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Topladığı 60 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin maç fazlasıyla 6 puan önünde bulunuyor.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde sezonun iyi takımlarından olan Adana Demirspor ise 25 müsabakada 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 yenilgi gördü. Mavi-lacivertli takım, elde ettiği 45 puanla haftaya 4. sırada girdi.