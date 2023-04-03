Giresun 4 dakikada döndü

Süper Lig'de ateş hattından kurtulmaya çalışan Giresunspor, müthiş bir geri dönüşe imza atarak Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı ve altın değerinde 1 puanı hanesine yazdırdı. 17. dakikada Efecan Karaca ile devreyi önde tamamlayan Akdeniz ekibi, 73'te Zinedine Ferhat'ın vuruşuyla farkı ikiye çıkardı: 2-0. Değişikliklerle kendine gelen Giresun'da önce Doğan CanDavas 84'te, 4 dakika sonra da penaltıdan Kuwas durumu2-2'ye getirip skoruilan etti. Bu sonucun ardından Karadeniz ekibi 24'e, Alanyaspor 29 puana yükseldi. Giresunspor'un galibiyethasreti 10 maça çıktı.