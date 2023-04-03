Giresun 4 dakikada döndü

Süper Lig'de ateş hattından kurtulmaya çalışan Giresunspor, müthiş bir geri dönüşe imza atarak Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı ve altın değerinde 1 puanı hanesine yazdırdı. 17. dakikadaile devreyi önde tamamlayan Akdeniz ekibi, 73'tevuruşuyla farkı ikiye çıkardı: 2-0. Değişikliklerle kendine gelen4 dakika sonra da penaltıdanBu sonucun ardından Karadeniz ekibi 24'e, Alanyaspor 29 puana yükseldi.