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Giriş Tarihi: 3.4.2023

Giresun 4 dakikada döndü

Giresun 4 dakikada döndü
Süper Lig'de ateş hattından kurtulmaya çalışan Giresunspor, müthiş bir geri dönüşe imza atarak Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı ve altın değerinde 1 puanı hanesine yazdırdı. 17. dakikada Efecan Karaca ile devreyi önde tamamlayan Akdeniz ekibi, 73'te Zinedine Ferhat'ın vuruşuyla farkı ikiye çıkardı: 2-0. Değişikliklerle kendine gelen Giresun'da önce Doğan Can Davas 84'te, 4 dakika sonra da penaltıdan Kuwas durumu 2-2'ye getirip skoru ilan etti. Bu sonucun ardından Karadeniz ekibi 24'e, Alanyaspor 29 puana yükseldi. Giresunspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı.

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Giresun 4 dakikada döndü
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