Barcelona’ya UEFA’dan şoku! Şampiyonlar Ligi’nden men edilebilir...

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in Barcelona ile ilgili açıklamaları İspanyol Spor gündeminde bomba etkisi yarattı. UEFA başkanlık seçimine kısa süre kala Ceferin'in neden böyle bir açıklama yaptığı irdelenirken, 'Ceferin böyle atladığına göre havuzda su var demektir' yorumu yapıldı.

Barcelona'nın Negreira Davası ile ilgili olarak UEFA'nın en iyi iki müfettişi olan Jean Samuel Leuba ve Mirjam Koller'i görevlendirdiği ortaya çıktı. UEFA'nın Barcelona'yı gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nden men etmeyi düşündüğü ve bunun için İspanyol Savcılar ile temasa geçtiği de beliritldi.

UEFA yönetimi, Barcelona'nın durumuyla ilgili tüm şüphelerin giderilmesini, titizlikle hareket edilmesini istedi.

CAS SÜRECİ

UEFA, Barcelona'nın men kararı sonrası CAS'a giderek ihtiyati tedbir kararı aldıracağını düşünüyor. UEFA, Şampiyonlar Ligi grup kura çekiminin yapılacağı ağustos öncesinde ise tedbiri de kaldırmayı planlıyor.

Bu nedenle UEFA'nın men kararını haziran ayında vermeyi planladığı da belirtildi.

CEFERIN NE DEDİ?

Ceferin, Barcelona'nın UEFA tarafından cezalandırılabileceğini duyurdu. Ülkesi Slovenya'da yayın yapan spor gazetesi Ekipa'ya konuşan Ceferin, "İki nedenden ötürü bu konuda direkt yorum yapamam. Birincisi, bağımsız bir disiplin komitemiz var. İkincisi bu konuyu tüm detaylarıyla ele almadım. Ancak, şunu söyleyebilirim ki; durumun son derece ciddi olduğu konusunda beni bilgilendirdiler. Barcelona'nın Negreira Davası, Futbol dünyasında gördüğüm en ciddi davalardan biri." dedi.

UEFA Başkanı, "İspanya Futbol Federasyonu, konu zaman aşımına uğradıysa herhangi bir sportif yaptırımda bulunamayabilir. Ancak, İspanyol Savcılığı tarafından işlemlerin devam ettiğini biliyorum. Söz konusu UEFA ise ceza konusunda hiçbir şey zaman aşımına uğramaz." açıklamasını yaptı. (Hürriyet)