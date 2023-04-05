Beşiktaş’tan UEFA çıkarması! Başvuru dosyası hazır...

Ligden çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'la oynanan maçlarda alınan sonuçların iptalini talep eden Beşiktaş, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin kararın değişmeyeceğini açıklamasının ardından harekete geçti. Siyahbeyazlılar, konuyu UEFA'nın ilgili kurullarına taşıyarak çözüm arayacak. Bununla ilgili olarak gerekli argümanları oluşturan ve dosyaları hazırlayan Beşiktaş, önümüzdeki günlerde resmi olarak UEFA'nın kapısını çalacak.Geçen hafta Kulüpler Birliği Vakfı'nda yapılan oylamada 7 kulüp "Karar değişmeli" derken, 4 kulüp ise "Aynı şekilde devam etsin" yönünde oy kullanmıştı. Beşiktaş yaptığı açıklamada, fikir değişiklikleriyle 6'ya 6 bir durum oluştuğunu ve 5 kulübün de çekimser kaldığını belirtti. Fikir değişikliğine giden kulüplerin Kasımpaşa ve Başakşehir olduğu kaydedildi. Federasyon ise 11 kulübün kararın değişmemesi için yazılı beyan vediğini duyurdu.TFF, Gaziantep ve Hatay ile ilgili kararın değişmeyeceğini dün yaptığı yazılı açıklama ile bir kez daha yeniledi. Açıklamada, "12 Şubat tarihinde alınan kararlara, hiçbir kulüpten resmi bir itiraz başvurusu yapılmamıştır. 11 Süper Lig kulübümüzün kararın değişmemesi yönündeki yazılı beyanları doğrultusunda TFF'nin kimseye ve hiçbir kulübe ayrıcalık göstermeden aldığı kararlarda bir değişiklik olmayacağını bir kez daha kamuoyunun bilgilerine sunarız" ifadeleri kullanıldı.TFF'nin yeni açıklaması Beşiktaş cephesinde büyük tepki çekti. Resmi Twitter hesabından yayımladığı mesajla TFF'ye cevap veren siyah-beyazlı kulüp, "Ayrıcalık değil, adalet istiyoruz" sözleriyle tepkisini dile getirdi.Siyahbeyazlılardan, tweet cevabının ardından bu kez F.Bahçe derbisiyle ilgili çıkış geldi. Derbinin VAR kayıtları ve manuel hakem ataması ile ilgili TFF'ye resmi başvuruda bulunan Beşiktaş'ın, yaptığı açıklamada dile getirdiği görüşler şöyle: "Hakem Halil Umut Meler'in vermiş olduğu yanlış belki de kasıtlı kararlar, kamuoyunda Beşiktaş'ı lig yarışının dışında bırakma operasyonu olarak algılanmaktadır. Özellikle ilk penaltı kararının izahı mümkün değildir. Gaziantep ve Hatay'ın çekilmesi sonrası görüşümüzün TFF bünyesinde rahatsızlık yarattığını düşünmekteyiz. Camiamızda da; bu yöndeki isteğimiz nedeniyle TFF ve bazı hakemler tarafından takımımızın önünün kesilmeye çalışıldığı düşüncesi oluşmuştur. Bu tur görüşlerin bertaraf edilmesi adına derbinin VAR kayıtlarının paylaşılmasını bekliyoruz. Bu talebimiz de kabul görmeyecek ise her iki kulüpten birer yetkilinin bulunacağı ortamda VAR konuşmalarının dinlenmesinde kamu yararı ve gereklilik görmekteyiz. Ayrıca belirtmek isteriz ki, yapay zeka ile atanan hakemler bu maçımızda hangi gerekçeyle manuel olarak atanmıştır? Bunun gerçek sebebi nedir? MHK ne amaçla böyle bir talepte bulunmuştur? Bu konunda kamuoyuna izah edilmesini zaruret olarak görmekteyiz.TFF, 'Aynen devam' derken Beşiktaş, mücadelesini Avrupa'ya taşıma yönünde adım atıyor. Sizce bu iş nereye varacak?CEVAP: TFF, depremin en sarsıcı döneminde yangından mal kaçırır gibi hızlı bir karar aldı. Usulen yanlış yaptı. Hangi kuralları tercih ederlerse etsinler yüzde yüz adalet sağlanamayacağını gördükleri için tartışmaya mahal vermeden kendi kendilerine kararları onaylayıverdiler. Bence karar usulen yüzde yüz yanlış. İnsanlara savunma ve görüş hakkı verilmeden hızlıca bir karar alınıyorsa ve daha sonra 7 kulüp çoğunluğun sesi olarak görüş bildiriyorsa bu yanlıştır. Bence bu karar yüzde 60 yanlış, yüzde 40 doğrudur. TFF, UEFA kriterlerini referans alıp yüzde 60 adaleti sağlamak yerine mevcut yolu seçerek 30 yıl öncesinden kalan uygulamaları emsal gösterip yüzde 40 adaleti sağlayan kararları tercih etmiştir. Kendi kararının arkasında durması usulen aceleci davrandığının da ikinci ispatıdır. Ama federasyon şunu bilmelidir ki yarın şampiyonluk ve düşme aritmetiği değişirse ve küçük averajlarla lig belirlenirse ortalık daha büyük yangın yerine döner. Ve bu kutuplaşma federasyonun önümüzdeki seçimdeki kaderine direkt etki eder.