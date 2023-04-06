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Giriş Tarihi: 6.4.2023 16:08

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Willian Arao'dan çarpıcı Jorge Jesus iddiası!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Willian Arao’dan çarpıcı Jorge Jesus iddiası!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta alan oyuncusu Willian Arao, Teknik Direktörü Jorge Jesus hakkında açıklamalarda bulundu. 31 yaşındaki oyuncu, Portekizli teknik adam hakkında çıkan Brezilya Milli Takımı iddialarıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Fenerbahçe sezon başında Jorge Jesus ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Portekizli çalıştırıcı, Flamengo'dan eski öğrencisi Willian Arao'nun da transfer edilmesini istedi. Brezilyalı oyuncu, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Willian Arao, ESPN Brezilya'ya konuştu ve milli takıma Jorge Jesus'u önerdi. 31 yaşındaki futbolcu, Jesus'un milli takımda başarılı olacağını dile getirdi.

"ÇALIŞTIĞIM EN İYİ TEKNİK DİREKTÖR"

Willian Arao kariyerinde çalıştığı en iyi teknik direktörün Jorge Jesus olduğunu söyledi.

"Tanışma harikaydı, onunla yeniden çalışmak çok iyi" diyen Brezilyalı, "Onunla çalışırken birçok yeni şey öğrendim. Bu onu şimdiye kadar çalıştığım en iyi teknik direktör yapıyorum. Her gün öğretecek bir şeyleri var." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli oyuncu olabildiğince Flamengo'nun maçlarını takip etmeye çalıştığını söyledi.

"İnsanlar Flamengo'yu konuşuyor. Bana, "Sonucu gördün mü?, Golleri gördün mü?" gibi sorular soruyorlar. Orada oynayan ve çalışan arkadaşlarım var. Olabildiğince takip etmeye çalışıyorum."

"JESUS BREZİLYA'NIN BAŞINA GEÇEBİLİR"

Jorge Jesus'un hayatında önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Willian Arao, Portekizli teknik direktörün Brezilya Milli Takımı'nda başarılı olabileceğini ve zorlanmayacağını ifade etti.

"Büyük bir teknik direktör. Milli takım ile anılan birçok isim var ama Jorge Jesus orada yapabilir. Milli takıma ve ülkere birçok şey katabilir. Onun tarzı takıma uyuyor; agresif, hücum düşünüyor ve seçilirse çok başşarılı olacağına inanıyorum."

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Willian Arao'dan çarpıcı Jorge Jesus iddiası!
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