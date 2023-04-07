Premier Lig’e yükselen ilk takım belli oldu! Burnley bitime 7 hafta kala...

Ligin 40. haftasında Middlesbrough'ya konuk olan Burnley, 12. dakikada Ashley Barnes ve 66. dakikada Connor Roberts'ın kaydettiği gollerle galibiyete ulaştı. Ev sahibi ekibin golünü, 48. dakikada penaltıdan Chuba Akpom attı.

Bu sonuçla lider Burnley, ilk iki sıranın doğrudan Premier Lig'e yükseleceği Championship'te bir maç eksiğine rağmen 87 puana ulaştı. Haftayı beraberlikle kapatan üçüncü sıradaki Luton Town'ın 68 puanda kalmasıyla Burnley'nin bitime 6 hafta kala Premier Lig'e yükselmesi kesinleşti. Belçikalı teknik direktör Vincent Kompany'nin çalıştırdığı Burnley, bir sezonluk aradan sonra Premier Lig'e dönmüş oldu.