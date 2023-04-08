Diriliş Salih

Beşiktaş'ın 29 yaşındaki orta sahası Salih Uçan, sezona oldukça iyi bir başlangıç yaparken ardından sakatlıklar nedeniyle düşüş yaşamıştı.Salih, tabelaya en çok katkı yaptığı sezonu 2020-21'de Alanyaspor'da yaşamıştı. O dönem 40 resmi maçta 3 gol, 7 asistle oynayan milli orta saha, performansıyla dikkat çekince Beşiktaş'a transferi gerçekleşti.Bu sezon ise 25 maçta 3 gol, 6 asistle oynayan başarılı oyuncu, skora iki kez daha katkı sağlarsa kariyerinin en iyi sezonunu yaşamış olacak. Salih'in bu performansından teknik direktör Şenol Güneş de son derece memnun.Profesyonel kariyerine başlamadan önce 6 yıl altyapıda oynadı. 2004'te Marmaris Belediyespor ile futbola adım attı.2008-2012 arasında Buca formasını taşıdı. Başarılı grafiğiyle dikkat çeken isim, sonrasında F.Bahçe'ye transfer oldu.F.Bahçe tarafından sırasıyla Roma, Sion ve Empoli kulüplerine kiralandı. Empoli daha sonra bonservisini aldı. 2019 yılında Alanyaspor'a geldi.2021-22 sezonunda Beşiktaş'a geçti. Ocak 2022'de yarım sezonluğuna Medipol Başakşehir'e kiralandı. Sonra da siyah-beyazlı takıma terkar geri döndüAlt kategorilerin tümünde Türk Milli Takımı'nın formasını terletti. A Takım'da ise 1 kez sahaya çıktı.