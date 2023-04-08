İhsan Derelioğlu'ndan maç sonu açıklamaları! "Altından kalkacak güce sahibiz"

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'ya 2-0'lık skor ile mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Sorumlusu İhsan Derelioğlu, "Üst üste lig ve kupa mağlubiyetlerinden sonra bu maçı kazanarak durumu telafi etmek istedik. Trabzonspor bir sürecin içinden geçiyor. Maçın içerisinde basit hatalar, kritik hamleler maçı kaybetmemize mal oldu. Oyunun bize geldiği anlar da oldu. Fakat istediğimiz skoru üretemedik. Süreci değerlendirmemiz gerekir. Trabzonspor bu tarz oyunlara alışık bir takım değil. Bugün basit hatalar yaparak goller yedik ve bu da takım üzerinde kırılganlık yapıyor."

"Oyuncularıma futbolun içinde kalmalarını söyledim. Bu durumu düzeltecek potansiyelleri var olduğunu biliyorum. Ligde kalan maçlarda bunu başarabilecek güçte bir kulübüz. Kalan maçlarda inişler çıkışlar olabilir. Ama maçlardaki performanslarımızdan ders çıkarırsak, bu işin üstesinden gelecektir. Geçen sene ve bu sene siyah ve beyaz kadar birbirinden farklı. Bu durumun altından kalkmak kolay bir süreç olmayacak. Bunun farkındayız ama. Futbolda bunlar ve bu durumun sonu yok. Bir şeyleri değiştireceğiz. Trabzonspor bu durumun altından kalkacak güce sahiptir" diye konuştu.