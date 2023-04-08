Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İhsan Derelioğlu'ndan maç sonu açıklamaları! "Altından kalkacak güce sahibiz"
Giriş Tarihi: 8.4.2023 23:59

İhsan Derelioğlu'ndan maç sonu açıklamaları! "Altından kalkacak güce sahibiz"

İHA
İhsan Derelioğlu’ndan maç sonu açıklamaları! Altından kalkacak güce sahibiz

Trabzonspor Teknik Sorumlusu İhsan Derelioğlu, camia olarak zor bir süreçten geçtiklerini dile getirerek, “Trabzonspor bu durumun altından kalkacak güce sahiptir” dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'ya 2-0'lık skor ile mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Sorumlusu İhsan Derelioğlu, "Üst üste lig ve kupa mağlubiyetlerinden sonra bu maçı kazanarak durumu telafi etmek istedik. Trabzonspor bir sürecin içinden geçiyor. Maçın içerisinde basit hatalar, kritik hamleler maçı kaybetmemize mal oldu. Oyunun bize geldiği anlar da oldu. Fakat istediğimiz skoru üretemedik. Süreci değerlendirmemiz gerekir. Trabzonspor bu tarz oyunlara alışık bir takım değil. Bugün basit hatalar yaparak goller yedik ve bu da takım üzerinde kırılganlık yapıyor."

"Oyuncularıma futbolun içinde kalmalarını söyledim. Bu durumu düzeltecek potansiyelleri var olduğunu biliyorum. Ligde kalan maçlarda bunu başarabilecek güçte bir kulübüz. Kalan maçlarda inişler çıkışlar olabilir. Ama maçlardaki performanslarımızdan ders çıkarırsak, bu işin üstesinden gelecektir. Geçen sene ve bu sene siyah ve beyaz kadar birbirinden farklı. Bu durumun altından kalkmak kolay bir süreç olmayacak. Bunun farkındayız ama. Futbolda bunlar ve bu durumun sonu yok. Bir şeyleri değiştireceğiz. Trabzonspor bu durumun altından kalkacak güce sahiptir" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

YSK'da kura çekimi yapıldı! İttifakların ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu...
Son dakika: Anketlerde son durum ne? AK Partili Hamza Dağ: Erdoğan ilk turda kazanacak
Eski ve yeni Yusufeli aynı karede! “Yukarıda hayallerimiz, aşağıda hatıralarımız var”
İYİ Partili Aytun Çıray'dan 'oylarımız baraj altı' itirafı: Adaylıktan çekildi! Yine başa mı döndük?
Başakşehir Kayaşehir metrosu hizmete girdi! Başkan Erdoğan: İstanbul'u birilerinin ihtirasına kurban edemeyiz
İYİ Parti'de yaprak dökümü! Şanlıurfa İYİ Parti'de 3 kişi adaylıktan çekildi
ODTÜ’de online sınava girecek başörtülülere ‘28 Şubat' zulmü: Rektörlük soruşturma başlattı
Çandar ilen Cemal’e haksızlık
CHP'de kazan kaynıyor! Kılıçdaroğlu, partiye öldürücü darbeyi vurdu
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
İhsan Derelioğlu'ndan maç sonu açıklamaları! "Altından kalkacak güce sahibiz"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA