Mauro Icardi PFDK’ya sevk edildi Galatasaray ayağa kalktı

Galatasaray'da dün şok bir gelişme yaşandı. Sarıkırmızılıların, Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'e 3-2 yenilip elendiği maçta orta hakem Kadir Sağlam ile VAR hakemlerinin kararları tartışma konusu olmuştu. Galatasaray kulübü yapılan hakem hatalarına büyük tepki gösterirken, İcardi de karşılaşmadan sonra İnstagram hesabından yaptığı paylaşımda "Bir utanç, bir skandal. Yılın soygunu" ifadeleriyle isyan etmişti. PFDK'ya yapılan sevkler dün açıklanırken Arjantinli yıldız da Disiplin Kurulu'na verildi.

DEVELİOĞLU'NDAN LALE ORTA'YA SUÇ DUYURUSU

Yapılan açıklamada, "G.Saray'ın futbolcusu İcardi'nin 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca (1 ila 3 müsabakadan men) tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" denildi. TFF'nin bu kararı, sarı-kırmızılı camiayı ayağa kaldırdı. Taraftarlar sosyal medyadan karara tepki gösterirken, "Operasyon devam ediyor" yorumları yaptı. Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Fırat Develioğlu da MHK Başkanı Lale Orta hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Bu arada G.Saray Başkanı Dursun Özbek ile Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de disipline gönderildi.