Çocuklar oynadı futbol kazandı

1500 çocuk, saha içindeki korakor mücadele, saha dışındaki büyük dostlukla futbol adına güzelliklere imza attı
Dünya İzmir'de Buluşuyor sloganıyla Altınordu'nun ev sahipliğinde düzenlenen U12 İzmir Cup, dün oynanan maçlarla tamamlandı. 22ülkeden 72 takım ve yaklaşık1500 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda futbola gönül veren çocuklar saha içi ve dışındaki renkli görüntüleri, heyecanlı mücadeleleri ile kendilerini izleyen aileleri kadar futbolseverlere de büyük keyif yaşattılar. Çeyrek finalde Atletico'yu 2-0 yenen Bayern Münih ile Beeschot'u 4-3 mağlup eden Chelsea yarı finaldekarşılaştı. Rakibini 1-0'la geçenBayern finale çıktı. Partizan'ı 4-2 yenen FC Köln, Schalke engelini 2-0'la geçen Club Brugge'le yarı finalde karşı karşıya geldi. Rakibine 3-2 üstünlüksağlayan Club Brugge, finaldeBayern Münih'e rakip oldu. Bayern 2-0'la şampiyonluğunu ilan etti. Maç sonu tüm çocuklar büyük sevinç yaşadı.