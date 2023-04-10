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Giriş Tarihi: 10.4.2023

Çocuklar oynadı futbol kazandı

Çocuklar oynadı futbol kazandı

1500 çocuk, saha içindeki korakor mücadele, saha dışındaki büyük dostlukla futbol adına güzelliklere imza attı

Dünya İzmir'de Buluşuyor sloganıyla Altınordu'nun ev sahipliğinde düzenlenen U12 İzmir Cup, dün oynanan maçlarla tamamlandı. 22 ülkeden 72 takım ve yaklaşık 1500 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda futbola gönül veren çocuklar saha içi ve dışındaki renkli görüntüleri, heyecanlı mücadeleleri ile kendilerini izleyen aileleri kadar futbolseverlere de büyük keyif yaşattılar. Çeyrek finalde Atletico'yu 2-0 yenen Bayern Münih ile Beeschot'u 4-3 mağlup eden Chelsea yarı finalde karşılaştı. Rakibini 1-0'la geçen Bayern finale çıktı. Partizan'ı 4-2 yenen FC Köln, Schalke engelini 2-0'la geçen Club Brugge'le yarı finalde karşı karşıya geldi. Rakibine 3-2 üstünlük sağlayan Club Brugge, finalde Bayern Münih'e rakip oldu. Bayern 2-0'la şampiyonluğunu ilan etti. Maç sonu tüm çocuklar büyük sevinç yaşadı.

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Çocuklar oynadı futbol kazandı
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