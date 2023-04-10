Çocuklar oynadı futbol kazandı

ünya İzmir'de Buluşuyor sloganıyla Altınordu'nun ev sahipliğinde düzenlenen U12 İzmir Cup, dün oynanan maçlarla tamamlandı.mücadele ettiği organizasyonda futbola gönül veren çocuklar saha içi ve dışındaki renkli görüntüleri, heyecanlı mücadeleleri ile kendilerini izleyen aileleri kadar futbolseverlere de büyük keyif yaşattılar. Çeyrek finalde Atletico'yu 2-0 yenen Bayern Münih ile Beeschot'u 4-3 mağlup edenPartizan'ı 4-2 yenen FC Köln, Schalke engelini 2-0'la geçen Club Brugge'le yarı finalde karşı karşıya geldi.Bayern 2-0'la şampiyonluğunu ilan etti. Maç sonu tüm çocuklar büyük sevinç yaşadı.